У Дніпрі запустили метро. Відповідне рішення у понеділок, 25 травня, ухвалила обласна комісія з питань техногенної безпеки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За рішенням комісії, оприлюдненим обласною радою, з понеділка дніпровська підземка може перевозити пасажирів за умови дотримання певних вимог. Серед таких – дистанція між людьми та використанням засобів індивідуального захисту.

Метрополітен Дніпра у звичному режимі запрацював о 15 годині. У Харкові та Києві підземки відновили свою роботу зранку.

У понеділок у Дніпрі також запрацював центральний автовокзал, хоча автобусні перевезення здійснюються лише за основними напрямками. Крім того, відновили рух міського громадського транспорту без спецпропусків, а також готують до відкриття дитсадки.

За рішенням обласної спецкомісії, відновити роботу дитсадків можна буде з 27 травня, до цього вже готові в трьох містах області.

Станом на вечір 22 травня Дніпропетровщина в списку МОЗ була позначена як така, що готова до послаблення карантину. Станом на ранок 25 травня у таблиці МОЗ навпроти області стоїть позначка про неготовність.