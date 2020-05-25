Влада Харкова назвала «успішним» запуск метро після 2-місячної перерви 

Запуск метро у Харкові після двомісячної перерви пройшов успішно, заявив заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов.

«Ми запустилися без будь-яких збоїв – це результати роботи тих двох місяців, які ми були на карантині. Весь цей час метрополітен працював, звичайно, не в тому обсязі, як раніше, але у нас курсували потяги, це необхідно за технологією, працювала вентиляція, проводилися регламентні роботи», – повідомив Водовозов.



Він зазначив, що городяни в підземку допускаються тільки в захисних масках.

Як повідомила представниця харківської поліції Оксана Біликовська, на кожній станції цілодобово чергують один або кілька патрульних, виводити насильно з метро порушників маскового режиму поліцейські не будуть.



«Нам рекомендується попросити людину вийти з метро і купити маску або скористатися іншими видами транспорту. Ми маски не видаємо. У той же час виводити насильно людей без масок ми не можемо, а можемо тільки попередити їх про небезпеку», – зазначила вона.

За даними КП «Харківський метрополітен», дезінфекція вагонів у підземці проводитиметься чотири рази на добу, всі співробітники метро забезпечені термометрами і можуть, у разі підозри на погане самопочуття, перевірити температуру у пасажирів. У харківському метро кожні 15 хвилин на станціях звучить оголошення щодо необхідності дотримання маскового режиму і дистанції між пасажирами.

Раніше сьогодні метро відновило свою роботу після двомісячної перерви також у Києві, останнє з трьох міст України з підземкою, яке цього ще не зробило, – Дніпро.