У Києві після двомісячного закриття через карантинні обмеження відновив роботу метрополітен

Вранці 25 травня у Києві відновив роботу метрополітен. Станції столичної підземки запрацювали у звичайному режимі після більш ніж двомісячного закриття через карантинні обмеження, введені для протидії поширенню коронавірусу.

За декілька годин до відкриття міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до киян із проханням дотримуватися у підземці обов’язкового маскового режиму і соціальної дистанції.

Раніше у КМДА видали розпорядження про те, що вагони метрополітену мають дезінфікувати під час заходу поїздів у електродепо та на пункти технічного обслуговування. Так само дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів, на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену.

«Не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання. У підземці також мають забезпечити санітарні відстані не менше ніж 1,5 метри між пасажирами у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій. У разі скупчення пасажирів – обмежуватимуть кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) із метою дотримання санітарних відстаней», – повідомляли у КМДА.

З полудня 23 травня у Києві відновив роботу наземний громадський транспорт. Столичне метро було закрите через карантинні обмеження ввечері 17 березня.