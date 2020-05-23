У Дніпрі запустять транспорт без спецперепусток, хоча область вказана у списку МОЗ як «не готова»

Із неділі, 24 травня, у Дніпрі запустять громадський транспорт без спецперепусток. Інформацію про запуск транспорту Радіо Свобода підтвердив голова профспілки автомобілістів й автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

Водночас на сайті Міністерства охорони здоров’я станом 23 травня область позначена як така, що не готова до послаблення карантинних обмежень через показник тестувань на 100 тисяч населення, який не відповідає нормативу МОЗ.

За інформацією пресслужби Дніпропетровської ОДА, яка посилається на дані голови адміністрації Олександра Бондаренка, на Дніпропетровщині другий етап послаблення карантину – розпочався. Зокрема, в області дозволили пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученнях. Дозволили також спортивні змагання без глядачів, коли в них беруть участь до 50 людей. У храмах можна проводити служби, вимога – не більше однієї людини на 10 квадратних метрів.

Вранці 22 травня МОЗ оприлюднило список регіонів, не готових до послаблення карантину, куди увійшла й Дніпропетровщина. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко тоді заявив, що регіон не включили до списку готових через «формальний показник» – невідповідність встановленій міністерством нормі ПЛР-тестів на день на 100 тисяч населення. Ввечері на сайті МОЗ була оновлена інформація – за нею Дніпропетровська область вже була готова до послаблення.

Станом на ранок 23 травня, в області виявили COVID-19 у 865 людей, 188 – одужали, 16 померли.