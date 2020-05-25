У Києві та Харкові запустили метро – трансляція

25 травня в Києві та Харкові запустили метро. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Через карантинні обмеження в Україні метро не працювало з 17 березня.

У столичній мерії заявляли, що в метро не мають допускати пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання. У підземці також повинні забезпечити санітарні відстані не менше ніж 1,5 метра між пасажирами у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій. У разі скупчення пасажирів метрополітен повинен обмежувати кількість пасажирів на станціях.