У Києві запрацювало метро після двомісячної перерви – фоторепортаж

Вранці 25 травня у Києві відновив роботу метрополітен. Станції столичної підземки запрацювали у звичайному режимі після більш ніж двомісячного закриття через карантинні обмеження, введені для протидії поширенню коронавірусу. За декілька годин до відкриття міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до киян із проханням дотримуватися у підземці обов’язкового маскового режиму і безпечної дистанції. Раніше у КМДА видали розпорядження про те, що вагони метрополітену мають дезінфікувати під час заходу поїздів у електродепо та на пунктах технічного обслуговування. Так само дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів, на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену.