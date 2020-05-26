Футбольний чемпіонат в Україні поновиться 30 травня – Павелко

Змагання в українській футбольній прем’єр-лізі поновляться в суботу, 30 травня. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ та Кубка України, починаючи з 30 травня. Прошу членів виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня та затвердити календар змагань», – написав керівник українського футболу у фейсбуці.

Про плани проведення матчів із 30 травня майже два тижні тому повідомила пресслужба київського «Динамо». До перерви на карантин, пов’язаної з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів. Поєдинки відбуватимуться без глядачів.

Раніше цього місяця німецька бундесліга першою серед провідних європейських чемпіонатів відновила змагання. В Німеччині за порожніх трибун зіграли вже два тури, сьогодні, 26 травня, центральним матчем «Боруссія» (Дортмунд) – «Баварія» розпочинається третій посткарантинний тур.