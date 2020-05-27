«Вірус розбрату». У Дніпрі боротьба з пандемією переростає у політичну?

Дніпро – У Дніпрі на тлі пандемії загострився конфлікт між обласною та міською владою. Керівники облради та мерії – Святослав Олійник та Борис Філатов – критикують ледь не кожен крок один одного щодо заходів з протидії коронавірусу. Посадовці, як виглядає, можуть бути ймовірними суперниками в боротьбі за крісло мера Дніпра на місцевих виборах нинішнього року, кажуть експерти і називають цю ситуацію «протистоянням груп».

Від самого початку карантину на Дніпропетровщині обласна й міська влада діяли не в унісон. Один з останніх приводів для взаємної критики й звинувачень – ситуація навколо обласного лабораторного центру МОЗ. Цими днями після перевірок МОЗ та правоохоронців керівника закладу Олександра Штепу усунули від роботи, а сам центр підозрюють в нібито «недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19».

Голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник поставив під сумнів якість роботи центру. За його словами, через недостовірні результати тестів діагноз «коронавірус» підтверджували пацієнтам, у яких не було цього захворювання.

«Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки – наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, чим насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі», – заявив він.

«Листування» в соцмережах

Водночас у мерії Дніпра стверджували, що таким чином обласна влада «помстилась» лабораторному центру, який виявив інфекцію в одного із депутатів пропрезидентської більшості.

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував ситуацію на своїй сторінці у фейсбуці.

Розуміють, що паралізувавши роботу лабораторії, вони фактично ... відпиляли сук, на якому самі й сиділи

«Спочатку вони організовують проти лабораторії, що робить тести на коронавірус, кримінальні справи. Смикають лаборантів на допити в прокуратуру і поліцію. Хваляться про це прилюдно, роблять заяви для преси і пишуть про це у себе в фейсбуці. Вони – це обласні начальники і депутати від «Слуги народу»… Потім вони розуміють, що паралізувавши роботу лабораторії, вони фактично ... відпиляли сук, на якому самі й сиділи», – написав Філатов.

Святослав Олійник парирує мерові в телеграм-каналі облради.

Меру Дніпра і його керівнику бажаю повчитися політичній і людській культурі

«Меру Дніпра і його керівнику бажаю повчитися політичній і людській культурі, хоча, можливо, у них це вже не вийде і їхнє хамство і жовч так і залишаться їхнім історичним слідом», – написав, зокрема, він.

Чи були «спотворення» тестів?

Чи справді частина результатів тестів на коронавірус, зроблених у в обласному лабораторному центрі, були хибними, у фахівців центру Радіо Свобода з’ясувати не вдалось. У закладі від коментарів поки відмовляються.

Радіо Свобода двічі подавало інформаційні запити до Міністерства охорони здоров’я. У вівторок на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив: керівника лабцентру в Дніпрі усунули від роботи через «порушення певних алгоритмів тестування» на коронавірус. Чи йдеться про умисні спотворення результатів аналізів, він не уточнив.

«Було ухвалене рішення про відсторонення від роботи керівника лабораторного центру. І справа передана до правоохоронних органів», – сказав Віктор Ляшко.

«Містичний» список МОЗ

Між тим, показник тестування населення на коронавірус – не якісний, а кількісний – вплинув на показник готовності Дніпропетровщини до пом’якшення карантину. Профільне міністерство визначило норму: у кожному регіоні має бути зроблено понад 12 тестів на 100 тисяч населення за сім днів. У Дніпропетровщини цей показник упродовж кількох днів коливався від 7 до 12.

Відтак і показник готовності області, згідно з даними МОЗ, весь час змінювався.

Станом на ранок 22 травня Дніпропетровщина в списку МОЗ була позначена як така, що не готова до послаблення карантину, але ввечері дивним чином навпроти області вже з’явилась «галочка» готовності. Станом на ранок 25 травня у таблиці МОЗ знову була позначка про неготовність. Попри це, в регіоні розпочалось послаблення карантинних заходів – запустили громадський транспорт та метро, відкрили частину дитсадків. 26 травня область – вже знову «готова».

Область проти міста, місто проти області?

Ситуація з лабораторним центром – далеко не перша, в якій представники обласної та міської влади демонстрували незгоду. Ще на початку епідемії чиновники не могли порозумітись щодо місця перебування українців, які прибули з-за кордону. У результаті – одних відправляли на самоізоляцію додому, інших – відвозили на 14-денну обсервацію в один із соцзакладів.

Крім того, на початку квітня влада Дніпра заявила, що задля протидії коронавірусу закриває місто для в’їзду транспорту з інших регіонів України.

Тоді обласна влада не дала цього зробити, назвавши ініціативи мерії перевищенням повноважень «виключно заради PR й інформаційного приводу».

Що стоїть за протистоянням?

Керівник облради Святослав Олійник та мер Дніпра Борис Філатов, як виглядає, невдовзі можуть стати суперниками в боротьбі за крісло мера Дніпра на місцевих виборах нинішнього року. Один із них – Філатов – уже зробив заяву про наміри балотуватись.

Мери намагаються показати зараз центральну владу як загрозу, показати її неефективність. І таким чином мобілізувати свого виборця

Втім, дніпровський політолог Віктор Пащенко вважає, що справа – не тільки в підготовці до місцевих виборів.

«Між, умовно кажучи, групами Філатова – Корбана та Олійником є певне протистояння в масштабах області – зі зміною керівництва області, з появою нового очільника ОДА. Але, звісно, вибори, що наближаються, додали гостроти. Я не думаю, що Олійник обов’язково піде на вибори мери. Але з огляду на інші області, зрозуміло, що перші, кого повинні боятись мери на наступних виборах, – це кандидати від «Слуги народу». Рейтинг партії дещо впав, але й чинні мери упродовж років не тільки зміцнювали свій рейтинг, а й здобували антирейтинг. Відтак мери намагаються показати зараз центральну владу як загрозу, показати її неефективність, показати, що вона ухвалює дивні рішення щодо коронавірусу, відбирає кошти у місцевих бюджетів тощо. І таким чином мобілізувати свого виборця. На обласному рівні Олійник сприймається як представник такої центральної влади, людина, причетна до «Слуги народу», хоча він таким не є», – сказав Віктор Пащенко в коментарі Радіо Свобода.

Боротьба з коронавірусом є тільки тлом для політичної боротьби, додав політолог.

«Епідемія, коронавірус сприймаються кожним як тло, як спосіб показати свою ефективність у порівнянні з іншими, показати, що «я краще можу цим впоратись, ніж інші», – сказав Віктор Пащенко.

Спільне минуле, схоже в біографіях

Між тим, обидва посадовці – Олійник і Філатов – мають спільне минуле: вони разом працювали заступниками голови Дніпропетровської облдержадміністрації, коли її очолював український мільярдер Ігор Коломойський.

Присутність Коломойського на посаді голови ОДА була для них об’єднавчим фактором

Обидва заявляли, що йдуть у відставку, коли Коломойський був звільнений з посади. Однак майже відразу між колишніми колегами по ОДА відбулось дистанціювання, каже дніпровський політолог Віктор Пащенко.

«Присутність Коломойського на посаді голови ОДА була для них об’єднавчим фактором. Вони могли спільно працювати над завданнями, тим більше об’єднавчим фактором була і протидія проросійським силам. Боротьба з коронавірусом наразі таким об’єднавчим фактором не стала», – вважає експерт.

До речі, 44-річний Святослав Олійник та 48-річний Борис Філатов мають ще чимало схожого в біографіях: обоє закінчили Дніпровський національний університет, обоє мають юридичну освіту, обоє були народними депутатами України, щоправда – різних скликань.

Обоє вже балотувались у мери Дніпра: Олійник, за результатами виборів 2010-го, був другим, Філатов переміг 2015-го.

Зріє новий конфлікт – вже не через коронавірус

Між тим, у Дніпрі зріє новий конфлікт між обласною та міською владою і вже не через заходи з протидії пандемії. Привід для протистояння – червоно-чорний прапор, який активісти «Руху опору капітуляції» хочуть встановити неподалік від будівель облради та ОДА.

Мерія – дала дозвіл, але обласні посадовці заявляють, що потрібні ще й громадські слухання.

В «Руху опору капітуляції» – також конфлікт з обласною радою через будівлю, де був штаб організації, а тепер – анонсований волонтерський центр боротьби з коронавірусом.

На цю тему: Коронавірус і наближення місцевих виборів. Розповідаємо про конфлікт регіонів із центром на прикладі однієї області