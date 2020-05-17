Борис Філатов заявив про намір знову балотуватися у мери Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що знову буде балотуватися на посаду мера.

«Я це підтверджую. І в принципі я ніколи не заперечував цього. Я хочу закінчити те, що розпочав. Я йду на вибори, і, сподіваюся, що мої земляки нададуть мені мандат довіри на другу каденцію, тому я дійсно йду. У мене є для цього шанси, і це показує не тільки моє внутрішнє світосприйняття, але зокрема й соціологія», – сказав Філатов.

На запитання журналіста Радіо Свобода, чи були спроби Офісу президента домовитися з Філатовим щодо спільних дій на місцевих виборах, мер Дніпра сказав – ні.

«Ніхто зі мною не пробував домовлятися. На мене навіть ніхто не виходив. Якщо ми ведемо мову про регіональну політику (я повторю це втретє публічно), є такий персонаж в Офісі президента, пан Трофімов (Сергій Трофімов, перший заступник голови ОПУ – ред.), який займається регіональною політикою. Щоб було зрозуміло, я не те, що йому не представлений, я його навіть в очі не бачив ніколи», – сказав Філатов.

Мер Дніпра, мільйонер Борис Філатов тривалий час працював юристом у команді олігарха Ігоря Коломойського, а коли останній був призначений головою Дніпропетровської ОДА, став його заступником. У 2014-му Філатов був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом, а в 2015 році став мером Дніпропетровська, нині – Дніпра.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня цього року.