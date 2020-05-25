Дніпро: в облраді назвали «провокацією» встановлення флагштоку для червоно-чорного прапора

У Дніпропетровській обласній раді назвали «провокацією» встановлення флагштоку для червоно-чорного прапора неподалік від ОДА та облради. Про це заявив голова облради Святослав Олійник.

Він вважає, що до акції причетний міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Встановлення цього флагштоку із прапором можна розцінювати як провокацію. Коли рішення мера ховається за спинами деяких громадських організацій і виконується за гроші платників податків», – сказав Святослав Олійник. За його словами, ініціатива має бути узгоджена з громадськими організаціями, зокрема, родин загиблих бійців.

Міський голова Дніпра поки що не відреагував на цю заяву.

Громадська рада при облраді також заявила, що пропонує у четвер, 27 травня, провести громадські слухання щодо ініціативи з прапором.

Напередодні в Дніпрі, на площі біля облради й ОДА, відбувався мітинг, організований штабом «Руху опору капітуляції». Люди в жовтих жилетах обгородили місце, збили бруківку й залили фундамент.

Як пояснив координатор штабу «Руху опору капітуляції» Андрій Денисенко, працівники розпочали встановлення 12-метрового флагштока для червоно-чорного прапора. За його словами, дозволи на ці роботи в ініціаторів є, їх надала міська влада. Урочисте підняття самого прапора анонсували за кілька днів.

Акції під ОДА передував конфлікт між штабом «Руху опору капітуляції» в області й обласною радою через будівлю, де працював штаб і ГО «Інфопростір». У громадській організації заявляли, що є законними орендарями будівлі, в облраді – що договір про оренду розірвано пів року тому через те, що споруда підлягає ремонту. Активісти «Руху опору капітуляції» заявляли про політичні переслідування.