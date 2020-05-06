У Дніпрі штаб «Руху опору капітуляції» заявляє про захоплення будівлі, де він працював

У середу, 6 травня, невідомі закрили символіку штабу «Руху опору капітуляції», який діяв у будівлі громадського хабу «Медіапростір», банером з інформацією про те, що в цьому приміщенні перебуває штаб боротьби з Covid-19. Про це Радіо Свобода повідомив громадський активіст Владислав Мельничук.

За його словами, інцидент стався вранці: під керівництвом представника одного з комунальних підприємств облради невідомі розпочали роботи з монтажу банера.

«На банері вказано, що штаб з протидії з Covid-19 працює нібито за підтримки Червоного Хреста. Зараз готується коментар з цього приводу», – сказав Владислав Мельничук.

Він зазначив, що у штабі «Руху опору капітуляції» переконані, що роботи відбуваються за вказівкою керівництва облради, і заявляють про політичний тиск на організацію.

«Карантин вони використовують як ширму для придушення опозиції та своїх протиправних дій проти «Руху опору капітуляції». Цинічно прикриваючись медиками, червоним хрестом і пандемією», – написав у своєму «Фейсбуці» координатор штабу в Дніпрі Андрій Денисенко.

Радіо Свобода звернулось з інформаційним запитом до облради.

Раніше голова облради Святослав Олійник заявляв, що будівля Парку ракет, про яку йде мова, належить обласній раді й жодна з організацій немає ніяких правових підстав там перебувати. Водночас в ГО «Інфопростір» зазначали, що є орендарями цієї будівлі, а договір оренди діє до 2021 року.

У листопаді 2019 року керівники громадського хабу «Медіапростір» у Дніпрі заявили, що будівля була відрізана від електропостачання за наказом обласної ради через політичні переслідування, зокрема через участь активістів в організації акцій «Ні капітуляції». Уже пів року будівля без світла.