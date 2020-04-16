У Дніпрі штаб «Руху опору капітуляції» заявляє про силове захоплення приміщення

У Дніпрі штаб «Руху опору капітуляції» заявляє про силове захоплення їхнього приміщення групою невідомих осіб. Про це повідомив один з координаторів штабу Андрій Денисенко.

За його словами, у четвер «група тітушок» захопила будівлю громадського хабу Mediaprostir, де розташований штаб.

«Ці люди зайшли з центрального входу, виламали двері монтировками, виштовхали пані Аліну Новікову, члена ГО «Інфопростір», вона отримала легкі тілесні ушкодження… Це дрібні виконавці чужих брудних і незаконних наказів. Ми доможемось покарання не тільки виконавців, а й організаторів і замовників», – сказав Андрій Денисенко, додавши, що в замовленні він підозрює голову обласної ради, а в організації – керівника одного з КП облради.

За словами Андрія Денисенка, невідомі забарикадувались всередині будівлі за допомогою меблів, поки зрештою поліція, яку викликали на місце події, деблокувала споруду й вивела невідомих назовні. На місці діє слідчо-оперативно група.

Андрій Денисенко також повідомив, що збитки, завдані діями невідомих, встановлюються.

У пресслужбі поліції області Радіо Свобода повідомили, що інформація щодо інциденту внесена до журналу єдиного обліку, здійснюється перевірка.

Радіо Свобода також звернулося із запитом про коментар до Дніпропетровської обласнї ради.

У листопаді 2019 року керівники громадського хабу Mediaprostir у Дніпрі заявляли, що будівля була відрізана від електропостачання за наказом обласної ради через політичні переслідування, зокрема через участь активістів в організації акцій «Ні капітуляції». Уже пів року будівля без світла. В облраді ситуацію не коментували.