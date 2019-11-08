Зміна влади в Дніпропетровській облраді: хто й чому замінив «порошенківця» Пригунова?

Дніпро – У керівництві Дніпропетровської обласної ради – кардинальні зміни. Замість «порошенківця» Гліба Пригунова, який з власного бажання достроково склав повноваження, рада обрала 8 листопада своїм очільником представника партії «Відродження» Святослава Олійника. Досі той працював першим заступником. Ще раніше Олійник був заступником голови ОДА, коли ту очолював Ігор Коломойський.

Під стінами облради відбулась акція протесту супротивників «формули Штайнмаєра», які також протестували проти обрання керівником облради Святослава Олійника – «людини Коломойського», як заявляли учасники мітингу. Сам Святослав Олійник зазначив, що налаштований на ефективну роботу на новій посаді.

Ідея відставки керівника Гліба Пригунова в кулуарах Дніпропетровської обласної ради обговорювалася ще з літа. Частина депутатів була готова ініціювати зміну очільника через висловлення йому недовіри. Однак Гліб Пригунов, як виглядає, зробив хід сам: цього тижня написав заяву про складення повноважень.

Винна «палітра»

За його словами, політична палітра обласної ради, обраної чотири роки тому, уже не відповідає нинішнім політичним реаліям та вподобанням виборців. По-хорошому, заявив Гліб Пригунов, мали б відбутись позачергові місцеві вибори.

Моя заява про складення повноважень – це є незгода з тим, що до демократичної коаліції сьогодні, на жаль, долучилась Партія регіонів

Він також зазначив, що йде з посади через незгоду з деякими процесами всередині облради, зокрема, входженням до «демократичної коаліції» колишніх регіоналів.

«Моя заява про складення повноважень – це є незгода з тим, що до демократичної коаліції сьогодні, на жаль, долучилась Партія регіонів. Я вважаю це реваншем. І саме з такою позицією я йду з цієї посади», – зазначив Гліб Пригунов.

Без голосів «проти»…

Депутати облради розіграли все, ніби за сценарієм: свого чотирирічного очільника Гліба Пригунова вони відправили у відставку 87 голосами із 94 присутніх у залі.

Не було жодного голосу проти. Ніхто також не взяв слова, аби висловити застереження. Тільки присутні в залі кілька активістів підняли плакати з написами: «Дякуємо, Глібе!»

Облрадою тепер керуватиме ексзаступник Пригунова й Коломойського

Новим головою Дніпропетровської облради став 43-річний Святослав Олійник. Депутати обрали його шляхом таємного голосування. 91 із 93 присутніх висловився «за». Один бюлетень був зіпсований, ще один депутат обрав пункт «не підтримую жодну з кандидатур».

Дуже сподіваюсь, що всі наші задумки щодо максимально плідної праці в інтересах територіальної громади області нам вдасться й далі продовжувати

До цього Святослав Олійник працював першим заступником голови обласної ради, а ще раніше – заступником голови облдержадміністрації, коли її очолював мільярдер Ігор Коломойський. Депутатом облради Олійник був обраний від партії «Відродження», яку також пов’язують із Коломойським. Ще раніше Олійник двічі був депутатом Верховної Ради.

«Дуже сподіваюсь, що всі наші задумки щодо максимально плідної праці в інтересах територіальної громади Дніпропетровської області нам вдасться й далі продовжувати. Можливо, ми будемо робити це більш ефективно», – прокоментував своє обрання головою облради Святослав Олійник.

Він також заявив журналістам, що одним із головних завдань бачить «налагодження сумісної та плідної співпраці з обласною державною адміністрацією» для ефективного використання кошів бюджету, завершення призупинених будівництв, реалізації важливих проєктів.

Знеструмлення як тиск?

Зміні влади в обласній раді передувала акція протесту під її стінами. Близько півсотні активістів «Руху опору капітуляції» пікетували будівлю, вимагаючи від облради сказати своє «ні» запровадженню «формули Штайнмаєра». Вони також виступали на підтримку Гліба Пригунова й вимагали не допустити його переобрання на Святослава Олійника.

Координатор акції Андрій Денисенко вважає: саме новий керівник облради причетний до тиску на активістів руху в регіоні.

Це стаття Кримінального кодексу України – перешкоджання громадській діяльності

Три тижні тому споруда інформаційно-виставкового центру «Медіапростір», яка належить облраді, але перебуває в оренді громадської організації «Інфопростір», була несподівано знеструмлена. Саме в цій будівлі зараз працює штаб «Руху опору капітуляції» – активісти встановили електрогенератор.

«Святослав Олійник стоїть за кампанією перешкоджання «Руху опору капітуляції» в нашій області. Це стаття Кримінального кодексу України – перешкоджання громадській діяльності… Я хочу наголосити також, що пан Олійник, який сьогодні є тіньовим керівником області, а тепер хоче стати й публічним керівником, обійнявши посаду голови облради, повністю контролює голову облдержадміністрації. У нас немає голови ОДА – у нас є «менеджер Олійника», а відповідно – «менеджер Коломойського», – наголошує Андрій Денисенко.

Сам новообраний голова облради Святослав Олійник цю заяву наразі не коментував.

В обласній раді також офіційно не підтверджували, що давали вказівку про відімкнення світла в будівлі, де розгорнутий штаб «Руху опору капітуляції». Однак у своєму дописі на фейсбуці попередник Олійника Пригунов про це згадував.

«Я не згоден з деякими процесами, що відбуваються сьогодні, наприклад, відключення від електропостачання будівлі «Медіапростору». Все має відбуватися в юридичній площині»», – написав кілька днів тому Гліб Пригунов.

«Він найбільш авторитетний, впливовий політик в облраді» – експерт

Дніпровський політолог Віктор Пащенко вважає зміни в керівництві обласної ради цілком прогнозованими опісля змін у вищих ешелонах влади. Особистість нового керівника Святослава Олійника – теж не несподіванка, каже він: це – один із найдосвідченіших в облраді.

«Більшість в обласній раді була дуже хиткою, тому ця зміна була прогнозованою. Зрозуміло, що після того, як змінився президент, як змінився губернатор, фракція «Блоку Петра Порошенка» не може виступати таким системоутворюючим фактором для обласної ради, як раніше. Це було питанням часу. Що стосується кандидатури очільника, логічно, що став Олійник. Він найбільш авторитетний, впливовий політик в облраді і найбільш досвідчений. Однак він – представник партії «Відродження», яка має невелику фракцію в облраді, по-перше. А по-друге, у майбутніх місцевих виборах може й не брати участі», – сказав у коментарі Радіо Свобода Віктор Пащенко.

Позиції Коломойського й до того були досить потужні. Я не думаю, що це кардинально зміцнить його позиції

Він також зауважив: те, що Святослав Олійник обійняв посаду керівника облради, навряд чи суттєво змінить позиції бізнесмена Ігоря Коломойського в регіоні.

«Позиції Коломойського й до того були досить потужні. Я не думаю, що це кардинально зміцнить його позиції. У нього не так багато бізнес-інтересів на рівні області, і ці інтереси такого масштабу, що вирішуються на загальноукраїнському рівні. Свої інтереси в облраді він міг пролобіювати й так», – вважає експерт.

Цього ж дня першим заступником голови облради замість Святослава Олійника також майже одностайно депутати обрали представника партії «Опозиційний блок» Анатолія Адамського.