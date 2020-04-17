У Дніпропетровській облраді прокоментували ситуацію щодо приміщення, де працював штаб «Руху опору капітуляції»

У Дніпропетровській облраді прокоментували ситуацію довкола приміщення, де працював штаб «Руху опору капітуляції», яке 16 квітня блокувала група невідомих молодиків. За словами голови обласної ради Святослава Олійника, будівля, про яку йдеться, належить обласній раді й не перебуває в оренді жодної громадської організації.

Він заявив, що наразі немає жодного договору оренди, на підставі якого б у цій будівлі працювали якісь організації.

«Сесія обласної ради ще кілька місяців тому ухвалила рішення про те, що ця будівля буде ставитись на ремонтні роботи. Усі договори, які були, розірвані. Там немає ніякого законного орендаря. І фактично перебування там людей з підозрою на те, що вони озброєні, – це непорядок», – казав Святослав Олійник у коментарі, який Радіо Свобода надала його пресслужба.

За його словами, після подолання епідемії коронавірусної інфекції будівля має бути перетворена на «волонтерський штаб».

Водночас члени ГО «Інфопростір» заявляють, що їхня організація є законним орендарем будівлі, договір оренди чинний до березня 2021 року.

16 квітня в Дніпрі штаб «Руху опору капітуляції» заявив про силове захоплення їхнього приміщення групою невідомих осіб. Як розповів один із координаторів штабу Андрій Денисенко, «група тітушок» увірвалась до будівлі громадського хабу Mediaprostir, де розташований штаб. Андрій Денисенко додав, що в замовленні нападу він підозрює голову обласної ради, а в організації – керівника одного з підприємств облради. Він також заявив про політичний тиск, пов'язаний з організацією акцій «Ні капітуляції» в регіоні.

Зрештою поліція, яку викликали на місце події, деблокувала споруду та вивела невідомих назовні. У пресслужбі поліції області Радіо Свобода повідомили, що інформація щодо інциденту внесена до журналу єдиного обліку, здійснюється перевірка.