У Дніпрі облрада заявляє, що не має юридичних відносин зі штабом «Руху опору капітуляції»

Дніпропетровська обласна рада заявляє, що не має юридичних відносин зі штабом «Руху опору капітуляції», навколо перебування якого в будівлі на балансі облради, виник конфлікт. Про це йдеться в заяві, отриманій Радіо Свобода з пресслужби облради.

В облраді визнали, що будівля перебувала в оренді ГО «Інфопростір», однак сесія обласної ради пів року тому скасувала договір оренди.

Після цього, за інформацією облради, невідомі самочинно захопили будівлю.

«Будівля, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, була захоплена невідомими людьми. На фасаді вони розмістили рекламу Штабу опору капітуляції, яка не має жодного відношення до «Інфопростору», – заявили в облраді.

За даними облради, сама будівля має дефекти й потребує ремонту.

Водночас Радіо Свобода поки не отримало відповіді на питання, чи справді в споруді тепер працюватиме штаб протидії коронавірусу, як про те свідчить банер, вивішений у середу.

Між тим, у штабі «Руху опору капітуляції» заявляють, що ГО «Інфопростір» є законним орендарем будівлі. Як поінформував громадський активіст Владислав Мельничук, під час вивішування банера в середу сталась штовханина з правоохоронцями, у результаті синці та забиття отримали троє активістів. Радіо Свобода перевіряє цю інформацію.

Раніше 6 травня невідомі закрили символіку штабу «Руху опору капітуляції», який діяв у будівлі громадського хабу «Медіапростір», банером з інформацією про те, що в цьому приміщенні перебуває штаб боротьби з COVID-19. На банері вказано, що штаб з протидії з COVID-19 працює під егідою Червоного Хреста.