Без партійних прапорів і в масках: у Дніпрі та Запоріжжі відбулися акції «Стоп реванш»

Акція «Стоп реванш» 24 травня відбулася в регіонах, зокрема в Дніпрі та Запоріжжі. У Дніпрі на акції під будівлею облдержадміністрації розпочали встановлення 12-метрового флагштока для червоно-чорного прапора. Встановлення щогли й підняття стягу 4 на 2,4 метри анонсував один з учасників акції, координатор штабу «Руху опору капітуляції» Андрій Денисенко.

За його словами, дозволи на ці роботи в ініціаторів є, їх надала міська влада

«Без червоно-чорного прапора – прапора боротьби, війни і звитяги, прапора захисту України – не буде верховенства синьо-жовтих прекрасних сонячно-небесних барв… У нас є погодження ГоловАПУ (Головного архітектурно-планувального управління – ред.), у нас є ордер на благоустрій. Ось на цьому самому місці буде встановлена щогла і на ній майорітиме червоно-чорний прапор», – сказав Андрій Денисенко.

Працівники підрядної організації огородили місце під ОДА й за допомогою електроінструменту розпочали збивати бруківку. Цього ж дня, як зазначив Андрій Денисенко, також мають залити фундамент для флагштока.

Поліція стежить за роботами, але в процес не втручається. Упродовж понад години правоохоронці вивчають дозвільні документи.

Загалом на акцію, за оцінками організаторів, зібралось кілька сотень людей, за оцінками поліції – півтори сотні. У руках учасники тримають літери гасла «Дніпро чинитиме опір». Серед вимог мітингарів – відставка президента України Володимира Зеленського й припинення переслідувань активістів у регіоні.

Акції під ОДА передував конфлікт між штабом «Руху опору капітуляції» в області й обласною радою через будівлю, де працював штаб і ГО «Інфопростір». В ГО заявляли, що є законними орендарями будівлі, в облраді – що договір про оренду розірвано пів року тому через те, що споруда підлягає ремонту. Активісти «Руху опору капітуляції» заявляли про політичні переслідування.

В центрі Запоріжжя аналогічна акція пройшла на Майдані Героїв Революції. Захід, присвячений річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента, відбувався без партійних прапорів.

В акції взяли участь представники різних політичних сил, місцевих ветеранських та волонтерських об’єднань, зокрема тих, що восени 2019 року увійшли до місцевого «штабу супротиву капітуляції».

«Як може подобатися, коли українська армія відступає з позицій, які утримувала роками? Як може подобатися, коли обіцяли економічне зростання, а натомість ми маємо дефіцит державного бюджету, який нагадує чорну діру, закриття ФОПів , повну відсутність підтримки підприємців навіть в умовах карантину? Такі речі є неприпустимими. Також українська політика останнім часом почала більше нагадувати виступ «95 кварталу», а ніж новітній парламентаризм, який демонструвала Укаїна останні роки. Ми будемо чинити опір, як вся країна, всіма доступними методам, не переступаючи межі закону», – розповів ініціатор акції у Запоріжжі, представник «Руху опору капітуляції» Дмитро Харьков.

Під час виступу одного з учасників, представника місцевого осередку «Демсокири» Олександра Лебідя відбувся флешмоб: активісти підняли плакати-«долоні» з питаннями до президента Зеленського.

«У нас є дуже прості питання до діючого президента. Максимально прості. І ми їх задали не просто, щоб їх почули саме ви, а щоб вони були в медіа, і бачили, що президента запитують: пане президент, що ще не продав брат Єрмака? Пане президент, чому друзі Януковича твої друзі? Хто керує судами? Чому зрадники не сидять, а патріоти сидять? Який у Єрмака наказ від ФСБ? На які ще поступки пан президент піде, щоб бути разом з Росією, яких вважає своїм братом? Ці питання пора вже давно формалізувати в якісь дії: не збиратися на площах, не кидати якісь лозунги, а давно пора діяти. Це все, що ми можемо сказати», – сказав під час флешмобу Олександр Лебідь.

До акції «#Стоп Реванш» у Запоріжжі долучилося декілька сотень городян. Деякі з них принесли з собою національні прапори та плакати з написами «Ні капітуляції» та «Стоп реванш». Більшість з присутніх була у захисних масках. З відповідним проханням вдягти маски на акцію до запорожців у соцмережах та безпосередньо під час заходу зверталися його організатори.

За словами Харькова, представників груп ризику, особливо врахливих до коронавірусної хвороби (літні люди, люди з супутніми захворюваннями) просили не брати участь у акції.

«Ми просили всіх учасників даного заходу дотриматися соціальної дистанції, а також всіх інших необхідних протиепідемічних заходів. В заявці, яку подали, вказана одна година, але насправді аби мінімізувати ризики для громадян будемо пробувати її провести якомога швидше», – додав ініціатор акції у Запоріжжі.

Акція «#Стоп Реванш» тривали близько години. За її ходом спостерігали близько десятка правоохоронців, втім у хід самого заходу вони не втручалися.

Аналогічна акція вдень 24 травня відбулася в центрі Києва.