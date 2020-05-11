«Рух опору капітуляції» провів акцію «Дніпро чинитиме опір»

У Дніпрі 11 травня відбулася акція «Дніпро чинитиме опір», ініційована штабом «Руху опору капітуляції». Захід відбувся біля будівлі громадського хабу «Медіапростір», у якій працював штаб і навколо якої триває конфлікт із обласною радою.

Як пояснили Радіо Свобода організатори, захід провели, дотримуючись дистанції між учасниками. Про акцію заздалегідь поінформували мерію та поліцію.

За словами учасників, серед їхніх вимог – припинити тиск на «Медіапростір» та штаб «Руху опору капітуляції» в області, зокрема, зняти банери з написами про те, що в будівлі діятиме волонтерський центр з протидії COVID-19 за підтримки Червоного Хреста, й розблокувати саму будівлю.

«Я повторю: це зробила облрада та облдержадміністрація, бо того самого дня на багатьох білбордах у місті з’явилися такі самі зображення жіночки в масці й написом «Дякуємо медикам!» Вони прикрилися обличчями медиків й іменем Червоного Хреста», – сказав координатор «Руху опору капітуляції» в Дніпрі Андрій Денисенко.

Він також закликав дніпрян зібратися на віче в рамках загальноукраїнської акції «Стоп реваншу» 24 травня, після послаблення карантину.

В обласній раді та ОДА заяви учасників акції не коментували, водночас в облраді Радіо Свобода підтвердили, що в будівлі діятиме волонтерський центр. Раніше в облраді, на балансі якої перебуває будівля, повідомили, що не мають ніяких юридичних відносин зі штабом «Руху опору капітуляції» і що в споруди наразі немає орендаря. Водночас в ГО «Інфопростір» заявляють, що ця організація є законним орендарем, і договір оренди діє до 2021 року.

6 травня в Дніпрі невідомі закрили будівлю громадського хабу «Медіапростір», де працював штабу «Руху опору капітуляції», банером з інформацією про те, що в споруді працює штаб протидії коронавірусу під егідою Червоного Хреста. В «Русі опору капітуляції» заявили про політичний тиск.

Наступного дня Червоний Хрест України оприлюднив заяву про, що не давав дозволу на використання своєї символіки й назви на банері в Дніпрі.