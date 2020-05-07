Червоний Хрест не давав дозволу на використання своєї назви на банері, через який стався конфлікт у Дніпрі

Товариство Червоного Хреста України не давало дозволу на використання своєї назви на банері, розміщеному на будівлі на проспекті Поля в Дніпрі, через яку стався конфлікт. Про це заявили в українській організації Червоного Хреста.

У Червоному Хресті кажуть, що банер не був виготовлений за ініціативи чи за кошти організації.

«Ми занепокоєні ситуацією, що склалася навколо імені та символіки найбільшої громадської організації України із 102-річною історією допомоги нужденним та сподіваємося, що така ситуація не вплине на координацію роботи в Дніпропетровській області», – йдеться в заяві.

В організації нагадали, що використання емблеми Червоного Хреста в Україні регламентує спеціальний закон.

7 травня керівниця обласної організації Товариства Червоного Хреста Людмила Лашко також підтвердила, що згоди на використання символіки організації не було.

«Дозволу на використання нашої символіки Червоний Хрест не давав. Волонтерський центр? Чудово. Ми дали згоду відкрити волонтерський центр. Але використовувати символіку там, де якісь політичні партії, ми згоди не давали», – сказала Людмила Лашко.

Напередодні у Дніпрі невідомі закрили будівлю громадського хабу «Медіапростір», де працював штаб «Руху опору капітуляції», банером з інформацією про те, що в споруді працює штаб протидії коронавірусу під егідою Червоного Хреста.

Координатор «Руху опору капітуляції» в Дніпрі Андрій Денисенко сказав, що це було зроблено за вказівкою з облради, заявив про політичний тиск і «особливий цинізм» щодо викорисання назви Червоного Хреста.

Водночас в облраді, на балансі якої перебуває будівля, повідомили, що не мають ніяких юридичних відносин зі штабом «Руху опору капітуляції» і що в споруди наразі немає ніякого законного орендаря.