Поліція посилила заходи безпеки в Києві. «Заплановано проведення масових акцій»

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Сьогодні в центрі столиці заплановано проведення масових акцій. Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Звертаємось до організаторів та учасників з проханням дотримуватися карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок», – ідеться в повідомленні на сайті МВС.

Про заплановані в українських містах акції до річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента ідеться в соцмережах у повідомленнях спільноти, яка називає себе «штабом спротиву капітуляції».

За інформацією кореспондента Радіо Свобода в Запоріжжі, до спільноти увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських та партійних організацій. Цього тижня одного з членів «штабу», керівника місцевого осередку організації «Демсокира» через акцію викликали на бесіду до обласного управління поліції.

23 травня поліція Києва кваліфікувала події, що відбулися того ж дня біля офісу лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за статтею «хуліганство».