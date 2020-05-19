«Спецоперація» Гордона і російська пропаганда: експерти розповіли, як подібні інтерв’ю впливають на українців

Війна України та Росії триває не тільки на Донбасі. Бої розгорнулися і в інформаційному просторі. Український журналіст Дмитро Гордон спершу взяв інтерв’ю у колишньої «прокурорки» анексованого Росією Криму Наталії Поклонської, а потім поспілкувався з ватажком угруповання «ДНР» у 2014 році Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Навіщо Гордон записав ці інтерв’ю і які наслідки вони матимуть? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Минулого тижня одна з ключових фігур анексії Криму Наталя Поклонська, перебуваючи в Криму, «захопила» цілих три години українського інформаційного простору і увагу української аудиторії.

«Я себе не відділяю від українського народу. Я – це і є Україна», – заявила вона в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

І, здавалося б, що такого в цьому інтерв’ю: людина любить Київ, пісню українську знає, ще й має автограф Кличка.

«Досі цей автограф висить в гаражі у тата в селі», – наголосила вона.

Але насправді, кажуть експерти, саме цим такі інтерв’ю і небезпечні. Тому що в потоці зворушливих спогадів чи звичайних життєвих історій український глядач починає так само нормально сприймати й інші тези:

«Путін не приходив на територію Донбасу і, наскільки мені відомо, в усіх його офіційних заявах і виступах він говорить про те, що Збройних сил Росії на території Донбасу немає, – заявила Поклонська, а потім додала. – По-перше, не у Росії вийшло з Кримом, а у нас, у кримчан, вийшло зберегти те, що ми маємо».

І підсвідомо людина починає бачити не окупаційного «чиновника», а таку ж людину, звертають увагу експерти.

Було і залишається російською зброєю – ось ця гуманізація. І це олюднення мамзель Поклонської, щоб ми побачили, що вона не тільки онучка Миколи ІІ, вона ще й жінка, вона ще й мати!



«У далекому 1985 році під кінець Радянського союзу Sting випускає платівку з піснею Russians love their children too. З приводу того, що атомна війна неможлива, тому що росіяни теж люблять своїх дітей – було дуже зворушливо. І це була спроба гуманізації противника. Було і залишається російською зброєю – ось ця гуманізація. І це олюднення мамзель Поклонської, щоб ми побачили, що вона не тільки онучка Миколи ІІ, вона ще й жінка, вона ще й мати! Це зворотній процес в країні, що втомилася від війни, коли твого ворога олюднюють. І ти розумієш, що, звичайно, у нас з нею різні політичні погляди, але це всього лише політика», – пояснює медіаексперт Олексій Ковжун.

А напередодні Дмитро Гордон оприлюднив ще одне інтерв’ю – з колишнім ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), одним з обвинувачених у справі про збиття малазійського «Боїнга» у липні 2014 року.

У зв’язку з цим активісти влаштували акцію під офісом Гордона на Подолі.

Сам автор інтерв’ю Дмитро Гордон в коментарі «Радіо Крим Реалії» заявив, що він має право говорити з ким хоче і так, як вважає за потрібне.

Мені не указ ніхто, крім мене самого і моєї совісті



«Інтерв’ю, що стосується критики тепер, журналіст вільний брати у кого хоче і коли хоче. І мені не указ ніхто, крім мене самого і моєї совісті. Американський телеканал СNN брав інтерв’ю в Усами бен Ладена. Для мене Наталя Поклонська – це символ зрадництва. Якби я почав інтерв’ю з «ну що, *ука, зрадниця зараз мені все розкажеш», то на цьому воно і закінчилося б», – зазначив він.

А після шквалу критики і акцій протесту Гордон заявив, що ці розмови записував «у співдружності з українськими спецслужбами».

Інтерв’ю з Поклонською і Гіркіним були зроблені у співдружності з українськими спецслужбами



«Інтерв’ю з Наталією Поклонською і Ігорем Гіркіним були зроблені у співдружності з українськими спецслужбами... Ніхто і ніколи не опитував ані Наталію Поклонську, ані Ігоря Гіркіна щодо зради і злочинів, що були скоєні за участі цих людей на території України. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв’ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення Наталії Поклонської й Ігоря Гіркіна стануть одними з основних показів свідків на процесі в Гаазі у справі про анексію Криму і розв’язання кривавої бійні на Донбасі», – сказав Гордон у відеозаяві, розміщеній на його каналі в ютубі.

З точки зору закону журналіст Гордон нічого не порушив, адже в інтернеті регулятор не має права контролювати контент. На відміну від телепродукту, за який телеканали іноді отримують штрафи та попередження.

«Цей стихійний протест став перероджуватися у змову проти уряду, тому якщо ви пам’ятаєте, перша вимога була зміна уряду, а потім це вилилося і в держпереворот зі зміною системи влади», – це теза очільника уряду часів Януковича Миколи Азарова вже у телевізійному інтерв’ю Дмитра Гордона.

Але, кажуть експерти, не має значення, де з’являється подібний контент – на телебаченні чи в інтернеті – своєї мети він досягне всюди.

Гордон міг допомогти Поклонській, як агенту російських спецслужб, виконати те завдання, яке вона успішно виконує з 2014 року



«У цьому сенсі можна сказати, що пан Гордон, наприклад, вважає, що він сприяв українському правосуддю, яке збирає на пані Поклонську матеріали. А ми можемо вважати, що пан Гордон міг допомогти пані Поклонській, як агенту російських спецслужб, виконати те завдання, яке вона успішно виконує з 2014 року. За що отримує посади, нагороди, гроші – все те, що платять агентам. Ось таку, так би мовити, чудову спецоперацію ми побачили у вигляді її висловлювань у ютубі», – наголошує політичний оглядач Віталій Портников.

У самій же Росії інтерв’ю Поклонської похвалили. Зокрема, нібито українські експерти.

«Як позитив, потрібно відзначити і напевно навіть подякувати Наталі Поклонській за те, що вона свою політичну повістку не будує на ненависті до України, як це роблять більшість українських… ой-ой російських політиків тут», – заявив нібито український експерт у програмі «60 минут» на російському державному каналі «Россия 24».

Але поголовно кричати про так зване «необхідне примирення України та Росії» на прокремлівських телеканалах поки не поспішають.

Цю риторику частіше використовують не в самій Росії, а проросійські політики в Україні



«Цю риторику частіше використовують не в самій Росії і не стільки російські ЗМІ і політики, там у них більш жорстка до останнього часу була риторика, а використовують – проросійські політики в Україні. Ось якщо взяти «ОПЗЖ», її лідери – Віктор Медведчук, Юрій Бойко та інші депутати – у них риторика ця присутня», – зазначає аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський.

«Позиція «Опозиційної платформи за життя» – відновлення економічних відносин з Росією», – повторює час від часу лідер партії Віктор Медведчук.

«Ось таку казку розповідають людям постійно в режимі 24/7 останнім часом, і травень – теж не виняток», – коментує Бурковський.

«Хто хоче святкувати річницю УПА – святкуйте, це ваше право. Але 9 травня – це право нормальних людей святкувати, блін, перемогу, а не якийсь там – день скорботи», – коментував на телеканалі «112» відеоблогер Анатолій Шарій, який просуває російську пропаганду.

У Росії ніби чекають, коли дозрілий плід «впаде» їм в руки – коли влада України визнає свої «помилки»



«А от у самій Росії немає такого. Вони ніби чекають, коли дозрілий плід «впаде» їм в руки. Коли влада України визнає свої «помилки» (помилки беремо в лапки), визнає свою відповідальність і піде на поступки Росії. Ось на таких умовах вони готові миритися і дружити», – пояснює Петро Бурковський.

І таким, здавалося б, простим, але ефективним методом, економлячи на зброї, Росія виграє іншу війну – війну за свідомість українців

Українців потроху привчають до того, що так повинен виглядати їхній інформаційний світ



«Це дуже проста технологія. Технологія пов’язана з тим, що українців потроху привчають до того, що так повинен виглядати їхній інформаційний світ. І що вони повинні сприймати людей, які послужили інструментами окупації їхньої країни не як окупантів, не як зрадників, не як інструменти зради, а як партнерів по переговорам. Як людей, у яких є своя позиція, своя точка зору, і з цією точкою зору, з цією позицією потрібно рахуватися», – каже Віталій Портников.

В СБУ повідомили, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою Дмитра Гордона, але озвучену інформацію зараз вивчають.

В Офісі генпрокурора ж раніше заявили, що в інтерв’ю є «цінна для розслідування інформація», яку в майбутньому можуть використати у міжнародних судах.

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