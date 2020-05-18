В Офісі генпрокурора відреагували на інтерв’ю Гіркіна Гордону

В Офісі генерального прокурора України прослухали інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків угруповання «ДНР» в 2014 році Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Озвучену в розмові інформацію можуть використати у кримінальному процесі проти бойовика, сказав Мамедов.

«Я не виключаю можливість, що в подальшому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права – воєнних злочинів і злочинів проти людяності, в тому числі в міжнародних судових інстанціях. Йдеться, зокрема, про відомості, які свідчать про контроль і постачання зброї незаконним збройним формуванням з боку Росії», – сказав заступник генпрокурора.

Мамедов підкреслив, що в інтерв’ю є «цінна для розслідування інформація».

«Громадянин Росії розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів і поза всяким сумнівом ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими», – сказав заступник генпрокурора України.

В Офісі генерального прокурора відзначили, що такі інтерв’ю «цінні додатковими фактажем, деталями». Наприклад, колишня «прокурор» анексованого Криму Наталія Поклонська «підтвердила, що їй відомо про підозру і кримінальне переслідування проти неї в Україні».

Колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) є одним з обвинувачених у справі про збиття малазійського «Боїнга» в липні 2014 року.

За інтерв'ю з Поклонською, що вийшло минулого тижня, і сьогоднішнє інтерв'ю з Гіркіним Гордона різко розкритикували, СБУ закликали провести розслідування.

Після критики на адресу його тригодинної розмови з Поклонською Гордон заявляв, що це інтерв'ю розкриває «анатомію зради».

Рішення взяти понад тригодинне інтерв'ю в Гіркіна Гордон пояснив тим, що вважає його «символом і одним з головних дійових осіб російської агресії на Донбасі».