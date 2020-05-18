СБУ закликають порушити справу проти Гордона, його офіс пікетують

Партія «Європейська солідарність» закликає Службу безпеки України почати розслідування проти журналіста Дмитра Гордона «за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету» України.

«Розповсюдження на медіаресурсах Гордона у вигляді «інтерв’ю» пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу, та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність», – йдеться в заяві партії.

«Відсутність негайної реакції на цю кричущу провокацію з боку влади і правоохоронних органів свідчить, що режим не просто крізь пальці дивиться на витівки реваншистів, але й перебуває з ними у змові, спільно реалізуючи спецоперацію Кремля «примирення», – додали в «ЄС».

Тим часом, під офіс Гордона в Києві ввечері 18 травня прийшли кілька десятків активістів, зокрема з правих організацій, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вони кинули декілька яєць, зробили написи на тротуарі. На місці присутня поліція, сутичок немає.

Обурення активістів викликали інтерв’ю Гордона з колишньою прокуроркою анексованого Криму, згодом обраною до російської Держдуми на незаконних виборах, які Москва провела в Криму, Наталією Поклонською й Ігорем «Стрєлковим»-Гіркіним, який називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР».

Інтерв'ю з Поклонською вийшло 11 травня, інтерв'ю з Гіркіним – 18 травня.

У СБУ заявили, що проаналізують ситуацію. «СБУ вивчить ситуацію, пов’язану з інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним», – цитує пресслужби СБУ агентство «Інтерфакс-Україна».

Після критики на адресу його тригодинної розмови з Поклонською Гордон заявляв, що це інтерв'ю розкриває «анатомію зради».

Рішення взяти понад тригодинне інтерв'ю в Гіркіна Гордон пояснив тим, що вважає його «символом і одним з головних дійових осіб російської агресії на Донбасі».