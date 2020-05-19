СБУ: інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою Дмитра Гордона

Інтерв’ю з колишньою прокуроркою анексованого Криму Наталією Поклонською та колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона, повідомила Служба безпеки України.

«Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави», – заявили в СБУ.

11 та 18 травня Дмитро Гордон оприлюднив два інтерв’ю – з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Обидва матеріали викликали критику з боку частини громадськості. Зокрема, партія «Європейська солідарність» закликала Службу безпеки України почати розслідування щодо Гордона «за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету» України.

Сам Гордон заявив, що робив інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним «у співдружності з українськими спецслужбами».