Гордон: інтерв’ю з Поклонською і Гіркіним зроблені «у співдружності» зі спецслужбами

Журналіст Дмитро Гордон, якого критикують через інтерв’ю з колишньою прокуроркою анексованого Криму Наталією Поклонською і колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), заявляє, що ці розмови записував «у співдружності з українськими спецслужбами».

«Інтерв’ю з Наталією Поклонською і Ігорем Гіркіним були зроблені у співдружності з українськими спецслужбами... Ніхто і ніколи не опитував ані Наталію Поклонську, ані Ігоря Гіркіна щодо зради і злочинів, що були скоєні за участі цих людей на території України. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв’ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення Наталії Поклонської й Ігоря Гіркіна стануть одними з основних показів свідків на процесі в Гаазі у справі про анексію Криму і розв’язання кривавої бійні на Донбасі», – сказав Гордон у відеозаяві, розміщеній на його каналі в Youtube.

Гордон також закликав тих, хто критикував його і закликав СБУ почати щодо нього розслідування, звернутися до спецслужб по підтвердження його нинішньої заяви, а потім вибачитися.

У Службі безпеки і в Офісі генпрокурора заяву Гордона наразі не коментували.

Водночас раніше в Офісі генпрокурора заявили, що в згаданих інтерв’ю є «цінна для розслідування інформація», яку в майбутньому можуть використати «під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права – воєнних злочинів і злочинів проти людяності, в тому числі в міжнародних судових інстанціях».

За інтерв'ю з Поклонською, що вийшло минулого тижня, і сьогоднішнє інтерв'ю з Гіркіним Гордона різко розкритикували, партія «Європейська солідарність» закликала СБУ провести розслідування, офіс журналіста пікетували.

У СБУ пообіцяли проаналізувати ситуацію.