Події під офісом Медведчука кваліфіковані за статтею «хуліганство» – поліція

У поліції Києва уточнили, що події біля офісу лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука 23 травня у Києві кваліфікували за статтею «хуліганство».

«За вчинення хуліганських дій під час мітингу на столичному Печерську розпочато кримінальне провадження. Для встановлення всіх обставин події та відібрання пояснень до поліції доставили 17 осіб. Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. По закінченню заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду та декілька банок із фарбою на фасад будівлі... За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років», – повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Правоохоронці додали, що встановлюють анкетні дані 17 затриманих, беруть пояснення, а після проведення перевірки «діям кожного буде надана правова оцінка».

Водночас в «ОПЗЖ» заявили, що «напад на офіс є спробою помсти за принципову позицію партії» у низці питань.

«Завдяки діям поліції, яка заблокувала роботу служби безпеки офісу, націонал-радикали вільно напали на працівників офісу та служби безпеки, намагалися підірвати офіс, застосовуючи вибухові пакети, кидали фаєри і димові шашки у вікна, обливали будівлю фарбою. Атаки, які були нормою при режимі Порошенко, тривають і при Зеленському. Лише після того, як на завершення акції радикали закидали фаєрами співробітників поліції, правоохоронні органи затримали кілька нападників», – йдеться в повідомленні на сайті «ОПЗЖ».

Водночас праворадикальна організація «Національний корпус», яка стала учасником подій під офісом Медведчука, заявила що вимагає від Мін’юсту звернутися із позовом до суду «за фактом вчинення партією «ОПЗЖ» державної зради та вимагає від СБУ розпочати провадження проти очільників цієї акнтиукраїнської сили».

«Сьогодні, в День героїв, ми хочемо нагадати, що в країні відбувається реванш проросійських сил. Головні антигерої української реальності – колишні регіонали з «ОПЗЖ». Візити лідерів «ОПЗЖ» на переговори з керівництвом РФ до Москви і Санкт-Петербурга під час війни повинні трактуватись як державна зрада, натомість політична партія продовжує свою діяльність. Сьогодні Нацкорпус прийшов під стіни офісу «ОПЗЖ» з метою привернути уваги громадськості та нагадати, що ворог не лише на сході, він – серед нас», – мовиться у заяві «Нацкорпусу».

10 березня делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення «парламентського виміру «нормандського формату». Крім того, один із лідерів «ОПЗЖ» Віктор Медведчук обговорив «ініціативу» зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.