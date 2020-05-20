Які питання не вдалося поставити Зеленському під час пресконференції?

20 травня відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського з нагоди першої річниці його інавгурації. Журналісти спілкувалися з президентом близько трьох годин, однак поставити вдалося не всі питання. Радіо Свобода публікує добірку запитань своїх читачів, які сьогодні не пролунали.

Коли відкриють проїзд із тимчасово окупованої території?

«По обидві сторони застрягли багато людей, які не можуть повернутися на їхнє фактичне місце проживання. У всіх різні причини (робота, сім’я, захворювання), – пише наша читачка Наталя Бзенко. – Тисячі людей впустили додому з-за кордону, де «бушував вірус»… Людям з донецькою пропискою відповідають, що не можуть пропустити через КПВВ, щоб не заразити населення України».

Справді, на тлі пандемії коронавірусу українська влада перекрила рух через КПВВ на Донбасі. У квітні правозахисна організація Human Rights Watch звернула увагу, що десятки людей «застрягли» на лінії розмежування й закликала українську владу допомогти громадянам.

Чому не сидить Медведчук?

31 серпня 2019 року, у фільмі з нагоди 100 днів свого президентства, Володимир Зеленський анонсував «дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться» для лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. «Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. У нас є відповіді – обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують», – запевняв тоді Зеленський.

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Сам Медведчук тоді назвав слова Зеленського «абсурдними». Станом на 20 травня немає інформації про підозри, оголошені Медведчуку або його соратникам у справах про фінансування ОПЗЖ.

Що сталося з вашими обіцянками не чіпати й розвивати «​зелену енергетику»​?

В українському законі «Про альтернативні джерела енергії» закладена компенсація за кіловат виробленої електроенергії сонячними електростанціями. Нині українські та зарубіжні інвестори, яких стає дедалі більше, можуть опинитися без цих грошей.

Голова паливно-енергетичного комітету Верховної Ради України та народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус казав, що чинний «зелений тариф» для сонячних електростанцій є зависоким, зокрема через лобізм окремих фінансово-промислових груп. За його словами, у 2019 році на «зелену» енергетику виплатили 27 мільярдів гривень, цього року мають виплатити ще 48 мільярдів. Причому «ці кошти десь треба взяти».

Куди поділися наші карпатські ліси?

Таке ж питання щодо лісів Володимир Зеленський ставив під час дебатів своєму опоненту Петру Порошенку. У листопаді шостий президент підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)».

Підписані Зеленським зміни до законодавства були розкритиковані експертами. У розмові з Радіо Свобода вони припускали, що документ не лише не обмежує вирубку лісу у високогірних районах, а й може посилити її.