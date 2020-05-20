«Я в шоці» і «це було непогано». Реакції на пресконференцію Володимира Зеленського  

Пресконференція з нагоди року президентства Володимира Зеленського відбулася попри карантин і попри дощ – просто неба. Журналісти питали президента про призначення людей з його оточення на державні посади, справи Шеремета та Гандзюк та Мінські угоди. Зеленський часто вступав у дискусії з представниками медіа, але, на думку політолога Олексія Гараня, на деякі ключові питання змістовно все ж не відповів. Натомість експертка з комунікацій Тетяна Попова вважає правильною стратегією для президента є влаштовувати зустрічі з журналістами принаймні раз на пів року. Які заяви президента викликали найбільшу реакцію в громадськості – в огляді Радіо Свобода.

Одним із перших, кому випало поставити питання Зеленському, став головний редактор видання «Гордон» Дмитро Гордон , який опинився в центрі уваги останніми днями завдяки своїм інтерв’ю з «прокуроркою Криму» Наталією Поклонською та колишнім ватажком «ДНР» Ігорем Гіркіним. Це викликало миттєву реакцію в соцмережах, наприклад, у народного депутата від «Голосу» Ярослава Юрчишина.

«За інтерв’ю з сєпаркою няш-мяш Поклонською та терористом Гіркіним агєнт ФСБУ (Фєдєральой Служби Бєзапаснасті в Україні) Гордон нагороджений відрядженням на пресконференцію найвеличнішого лідера сучасності. Нагорода у вигляді столування на вулиці знайшла свого героя», – іронізує парламентар.

У відповідь на питання журналіста Романа Кравця («Українська правда») про призначення людей з оточення президента на високі державні посади Зеленський запропонував тому працювати своїм помічником. Така реакція викликала більше жартів, ніж критики. Активіст Владислав Грезєв припустив, що до кадрових питань загалом Зеленський підходить так само.

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«Щойно в прямому ефірі ми мали змогу бачити рекрутингові підходи Зеленського. Найкраща кадрова політика. Нічому дивуватись», – написав він.

А відповідь по суті – Зеленський заявив, що ніхто з призначених не був його армійським товаришем чи кумом – стала для деяких коментаторів приводом нагадати, що президент і в армії не служив.

Пройшла перша година пресконференції, коли шефредакторка «Детектор медіа» Наталія Лігачова висловила своє ставлення до заходу.

Я в шоці. Не дати мікрофон журналісту «Схем», навіть коли президент йому ставить питання?



«Я в шоці. Не дати мікрофон журналісту «Схем» (Максиму Савчуку – ред.), навіть коли президент йому ставить питання? Досі не надати можливість поставити питання Суспільному мовнику? А формат пресконференції ми давно готові обговорити з ОП! І давно їм про це говорили!» – обурилася медіаекспертка, маючи на увазі заяву Зеленського на самому початку пресконференції.

Президент запропонував журналістській спільноті узгодити формат пресконференції на майбутнє, щоб уникнути ситуації, коли не всі працівники медіа отримали акредитацію.

По завершенню зустрічі Лігачова звернула увагу на те, що останньою слово отримала представниця команди блогера Анатолія Шарія, і звинуватила владу в «неповазі до справжніх журналістів».

На відповіді Зеленського звернув увагу і голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Коментуючи його слова про те, що наразі законопроєкти про протидію коронавірусній інфекції в пріоритеті, громадський діяч нагадав про інші ініціативи, які опиняються у Верховній Раді протягом карантину.

«Цікаво, яким боком до епідемії законопроект про виключення з декларуванням дітей, які не живуть з декларантами? До речі, голосувати його в цілому збираються вже в четвер. Ну щоб встигнути до подання декларацій 1 червня», – зазначив Шабунін.

Учасник ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» Роман Сініцин підкреслив різницю в позиціях президента щодо двох гучних справ – про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета.

«Зеленський: «За моєї каденції вбивці (Гандзюк – ред.) вже сидять, залишилось посадити замовників»… Про Шермета: «Цю справу веде Арсен Аваков і він відповідає за результат» – довільно зацитував Сініцин.

Справу Шеремета Зеленський назвав пріоритетною для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Водночас, відповідаючи на питання журналіста проєкту «Bihus.Info» Данила Мокрика про свою роль у справі Шеремета, президент заявив, що, якщо провину фігурантів цієї справи – волонтерки Юлії Кузьменко, ветерана Андрія Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь – не доведуть, він готовий «нести відповідальність».

Втім, деякі критики знайшли в пресконференції і позитив: наприклад, член партії «Демократична сокира» Павло Поцелуєв похвалив різку відповідь Зеленського Діані Панченко, журналістці каналу NewsOne, що належить нардепу від «ОПЗЖ» Тарасу Козаку. Президент сказав дівчині, що її канал можна дивитися, проте «слухати складно».

«Готовий підтримувати будь-якого президента у боротьбі з трьома речима: з Росією, з олігархами та з хабалками з проросійських каналів. «На вас можна дивитися, але вас не можна слухати» – це було непогано», – резюмував Поцелуєв.

Політолог Микола Давидюк вважає «головним меседжем» пресконференції президента його готовність балотуватися на другий термін, що суперечить заявам Зеленського до виборів 2019 року.

Зеленський ще раз нагадав, хто забезпечує окуповані території водою



«Із позитивного: Зеленський ще раз нагадав, хто забезпечує окуповані території водою... але в той же час, він демонстрував що не розуміє як вийти із кризи. А ще Президент роздавав сам собі компліменти: найефективніша боротьба в світі, найкращі друзі керівники спецслужб і так далі», – ділиться спостереженнями експерт, підсумовуючи, що в комунікації з журналістами владній команді «явно потрібно щось міняти».

Натомість експертка зі стратегічних комунікацій організації «Інформаційна безпека» Тетяна Попова зазначає, що Зеленський влаштовує пресконференції все ж частіше за свого попередника Петра Порошенка. Попередній пресмарафон Зеленського, нагадує вона, відбувся в жовтні 2019 року.

«Думаю, що вони мають йти таким режимом, раз на пів року виходити на пресконференції. Було б дивно, якби цього не було. До речі, після того, як він зробив першу 14-годинну пресконференцію, негатив відносно Зеленського і влади досить суттєво впав», – каже експертка.

На її думку, відсутність комунікації з боку влади дає простір для фейків та маніпуляцій, натомість спілкування голови держави з пресою дозволяє деякі з них розвінчати.

Попова розповідає – дивилася пресконференцію з перервою на робочу нараду, однак встигла зауважити, що Зеленський міг відповідати на деякі питання достатньо довго, спілкуючись із журналістами по 10 хвилин.

Втім, експертка висловлює подив тим, що співробітники інформаційного ресурсу Анатолія Шарія отримали акредитацію на захід, тоді як журналісти низки видань – ні. Зокрема про відсутність акредитації повідомляли Babel, «Букви», журналістка 5 каналу Яніна Соколова.

«Мені здається, що є такі журналісти, які б ліпше взагалі не потраляли. Чим керувалися, коли акредитували їх, а не акредитували якесь інше ЗМІ, з голдингу якого взагалі ніхто не потрапив, я не дуже розумію», – зізнається Попова.​

Після завершення пресконференції речниця президента Юлія Мендель повідомила журналістам, що при акредитації на пресконференцію команда Зеленського керувалася принципами, які «побачили у Великій Британії та США» і які передбачають наявність «різних ідеологічних платформ».

Водночас Попова схвально оцінює пропозицію Зеленського журналістській спільноті на майбутнє узгодити формат пресконференції, щоб всі охочі могли поставити питання. Вона додає: корисно було б залучати й регіональних журналістів, щоб представники медіа кожної області могли поставити питання принаймні дистанційно під час наступної пресконференції.

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Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань звертає увагу на іншого учасника пресконференції – Дмитра Гордона, який отримав мікрофон другим на пресконференції президента.

Зеленський був на такій підтанцьовці у Гордона



«Більше того, це прокоментував Зеленський як «наш спецагент», досить так похвально і поблажливо. Як на мене, це було плювком всьому українському суспільству: після того, що зробив Гордон, його не тільки пускають на пресконференцію, але він ще й в привілейованому стані ставити питання одним із перших, і Зеленський був на такій підтанцьовці у Гордона», – каже Гарань.

Він також звернув увагу на закид Зеленського про «іноземне фінансування» Радіо Свобода, нагадавши, що більшість ЗМІ в Україні фінансується не з бюджету, а риторика про «іноземних агентів» властива Росії.

«Почав Зеленський впевнено, але десь приблизно на четвертому питанні, коли пішли питання по суті і далеко не всі з них були комфортними – я думаю, що він поплив, я б сказав, психологічно. Очевидно, що його готували до питань, але було видно, що він помітно нервував. Він нервував, був нетолерантним, був доволі недоброзичливим», – ділиться політолог.

На думку Гараня, відповіді на ключові питання до президента так і не пролунали. Зокрема, він назвав Росію відповідальною за бойові дії на Донбасі, проте не назвав ці дії агресією Росії проти України. Крім того, Гарань звернув увагу на позицію Зеленського щодо медичної реформи та другого терміну.

«Виявляється, що в нас виникли проблеми в боротьбі з коронавірусом – це результат медичної реформи, хоча вона до цього немає жодного стосунку. І ще можемо казати про те, що Зеленський достатньо чітко сформулював, що він готовий йти на другий термін, а прикривався він типовою аргументацією: якщо мене народ попросить… Зеленський не є диктатором, по справедливості треба сказати, але це риторика Лукашенка, Путіна й інших: якщо мене народ попросить, то я на це піду».

Якщо Зеленський казав, що в нього нема теплої ванни – це він із кимось переплутав



Але Гарань зауважує – його оцінка є оцінкою експерта, а враження від пресконференції для більшості глядачів може бути геть іншим, надто враховуючи, що більшість населення дивитиметься скорочені версії, а не повну трансляцію.

«Ми бачимо сприйняття населення: ну, наш простий хлопець, от він старається. Я думаю, що все-таки є сприйняття. Потім ми побачимо нарізочку цієї пресконференції, яка буде запущена по основних телеканалах. І, якщо Зеленський казав під час цієї пресконференції, що в нього нема теплої ванни, що йому телеканали не створюють, його всі критикують – це він із кимось переплутав, тому що насправді тепла ванна є», – впевнений політолог.

Пресконференція Володимира Зеленського тривала близько трьох годин. Попередній пресмарафон Зеленського 10 жовтня 2019 року тривав 14 годин і встановив світовий рекорд як найтриваліша в світі пресконференція.