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20 травня 2020, Київ 17:26
Політика

LIVE | Зеленський. Один рік на посаді президента

Початок ефіру о 17:00 

  • Річниця інавгурації: чим запам’ятався Володимир Зеленський за рік президентства.
  • Головні здобутки і провали у роботі президента.
  • Як змінилося ставлення українців до Зеленського?
  • Річна пресконференція: аналіз відповідей глави держави.

Учасники програми:

Роман Кравець, журналіст «Української правди»;

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки;

Любомир Мисів, заступник директора соціологічної служби «Рейтинг»;

Сергій Гайдай, політтехнолог;

Володимир Фесенко, політолог.

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