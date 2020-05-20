LIVE | Зеленський. Один рік на посаді президента

- Річниця інавгурації: чим запам’ятався Володимир Зеленський за рік президентства.
- Головні здобутки і провали у роботі президента.
- Як змінилося ставлення українців до Зеленського?
- Річна пресконференція: аналіз відповідей глави держави.
Учасники програми:
Роман Кравець, журналіст «Української правди»;
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки;
Любомир Мисів, заступник директора соціологічної служби «Рейтинг»;
Сергій Гайдай, політтехнолог;
Володимир Фесенко, політолог.
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