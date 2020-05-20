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20 травня 2020, Київ 12:47
Новини | Політика

Зеленський назвав Гордона «нашим спецагентом»

Ведуча пресконференції Юлія Мендель саме Гордону надала можливість поставити перше запитання президентові, що викликало несхвальні вигуки кількох журналістів

Президент України Володимир Зеленський назвав журналіста Дмитра Гордона «спецагентом». Це сталося на пресконференції в Києаі, присвяченій річниці перебування Зеленського на посаді.

«Наш спецагент, наскільки мені сказали», – пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.

Ведуча пресконференції Юлія Мендель саме Гордону надала можливість поставити перше запитання президентові, що викликало несхвальні вигуки кількох журналістів.

11 та 18 травня Дмитро Гордон оприлюднив два інтерв’ю – з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Обидва матеріали викликали критику з боку частини громадськості. Зокрема, партія «Європейська солідарність» закликала Службу безпеки України почати розслідування щодо Гордона «за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету» України.

Сам Гордон заявив, що робив інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним «у співдружності з українськими спецслужбами».

Служба безпеки України назвала інтерв’ю з цими особами ініціативою самого Гордона.

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