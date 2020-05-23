Під час акції біля офісу Медведчука затримані 17 активістів, інформацію про вибух у поліції спростували

Під час акції біля офісу глави «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука «за порушення громадського спокою» були затримані 17 активістів, їх доправили до Печерського управління поліції. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі поліції Києва.

При цьому правоохоронці спростовують заяву представників Медведчука, що біля офісу стався вибух.

«Під час акції активісти запалили фаєри та кинули декілька банок з фарбою на фасад будівлі», – розповіли РС у поліції.

Акцію під офісом Медведчука організували активісти «Національного корпусу».

«Сьогодні, в День героїв, ми хочемо нагадати, що в країні відбувається реванш проросійських сил. Головні антигерої української реальності – колишні регіонали з ОПЗЖ. Візити лідерів ОПЗЖ на переговори з керівництвом РФ до Москви і Санкт-Петербурга під час війни повинні трактуватись як державна зрада, натомість політична партія продовжує свою діяльність. Сьогодні Нацкорпус прийшов під стіни офісу ОПЗЖ з метою привернути уваги громадськості та нагадати, що ворог не лише на сході, він – серед нас», – мовиться у заяві «Нацкорпусу».

Національний Корпус також вимагає від Мінюсту звернутися з позовом до суду «по факту вчинення партією ОПЗЖ державної зради та вимагає від СБУ розпочати провадження проти очільників цієї акнтиукраїнської сили».