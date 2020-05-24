Акція «Рік Зеленського – рік реваншу» триває в центрі Києва, на майдані Незалежності. У ній бере участь приблизно одна тисяча людей, вони скандують «Стоп реванш», «Ні капітуляції» та інші гасла.

Організатором акції виступає «Рух опору капітуляції», учасники якого називають його позапартійним громадським об’єднанням. Промовці зі сцени закликають українську владу не допустити легітимізації підтримуваних Росією угруповань, які контролюють нині окремі частини Донецької та Луганської областей.

Серед учасників акції є колишні депутати Верховної Ради Тетяна Чорновол, Андрій Левус, Андрій Тетерук, ексміністр освіти Сергій Квіт та інші відомі особи.

Раніше 24 травня МВС України повідомило, що поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва.

Про заплановані в українських містах акції до річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента ідеться в соцмережах у повідомленнях спільноти, яка називає себе «штабом спротиву капітуляції».

За інформацією кореспондента Радіо Свобода в Запоріжжі, до спільноти увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських та партійних організацій. Цього тижня одного з членів «штабу», керівника місцевого осередку організації «Демсокира» через акцію викликали на бесіду до обласного управління поліції.