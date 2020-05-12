Коронавірус і наближення місцевих виборів. Розповідаємо про конфлікт регіонів із центром на прикладі однієї області

Всеукраїнський карантин став своєрідним вікном можливостей для регіональних еліт. Мери великих українських міст на виклики епідемії часто реагували швидше, ніж це робила центральна влада. На тлі постійних скандалів на Банковій та хаотичних рішень уряду, деякі мери остаточно закріпили за собою звання «міцних господарників» та посилили свої позиції. Такий розклад сил дозволив мерам публічно критикувати рішення центральної влади чи, навіть, не виконувати їх.

Так, всупереч постанові Кабінету міністрів, декілька мерів українських міст заявили про послаблення карантинних обмежень у своїх містах ще до того, як про такі наміри оголосили в уряді. «Піонером» такого послаблення став мер Черкас Анатолій Бондаренко: 1 травня місцева влада Черкас, не дочекавшись офіційного дозволу Кабміну, дозволила працювати ринкам, перукарням, літнім терасам кафе та ресторанів тощо. Рішення черкаського мера розлютило центральну владу: «Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста – зазначив у своєму звернення до мера Черкас президент Володимир Зеленський. Натомість, Бондаренка підтримала низка його колег – мери інших українських міст – Борис Філатов, Андрій Садовий, Руслан Марцінків та інші.

Говорячи про конфлікт центральної влади з регіонами, треба розуміти, що, безпосередньо на місцях такий конфлікт зводиться до протистояння мерів та голів обласних адміністрацій (ОДА). Голова ОДА – це людина, призначена президентом, а відтак – слідкує за дотриманням рішень центральної влади на місці. Мер – обраний жителями міста. Критикуючи рішення влади, мери, зазвичай, апелюють до голів ОДА, як до безпосередніх представників Банкової в регіоні.

Буковина – регіон-лідер за темпами розповсюдженням коронавірусної інфекції – не виняток. Станом на ранок 12 травня в Чернівецькій області зафіксовано 2396 хворих. Третина з них припадає на місто Чернівці. Не дивлячись на складну епідеміологічну ситуацію, тут також розгорнулося протистояння між мером Чернівців та головою Чернівецької ОДА. На прикладі Чернівецької області показуємо, як в окремо взятому регіоні конфліктують політичні еліти.

Ринки. Закрити не можна працювати. Де ставити кому?

Першим та чи не найбільшим каменем спотикання між регіональними елітами на Буковині стали ринки. У Чернівцях 17 ринків, каже мер міста Олексій Каспрук. За рішенням уряду, ринки Чернівців, як і всюди в Україні – не працювали.

«Ми в Чернівцях зачинили ринки навіть раніше, ніж це було вирішено постановою Кабміну. Але в той же час ми закликали не закривати продовольчі ринки», – каже Каспрук. Мовляв, закриття продуктових базарів призвело до більшого скупчення людей у продуктових магазинах.

Святкування Великодня завдало меншої шкоди людям, ніж обмеження

Впродовж деяких вихідних на Буковині бралися до ще більшого посилення карантину і, за рішенням обласної адміністрації, зачиняли навіть продуктові магазини. Таке «самоуправство» з боку керівництва області розгнівало мера Чернівців.

«Коли увечері, напередодні вихідних повідомляють, що на завтра не будуть працювати продовольчі магазини, це призводить до того, що все місто в суботу зранку виходить в магазини купити продукти. Кілька таких рішень уряду (про закриття продовольчих магазинів на вихідні – ред.) призвели до величезного скупчення людей. У торговельних центрах та магазинах. Я думаю, що святкування Великодня завдало меншої шкоди людям, ніж такі обмеження», – зазначає очільник Чернівців.

Голова обласної адміністрації Сергій Осачук з аргументами мера не погоджується. Він каже, що заяви Каспрука мають політичні мотиви.

Політичний процес передбачає боротьбу та протиставлення

«Якби 2020 рік не мав на порядку денному місцевих виборів, то, очевидно, взаємодія буда би краща. А оскільки політичний процес передбачає боротьбу та протиставлення, то, я думаю, що коріння такого протиставлення треба шукати в політичній мотивації. Потрібно розуміти, що треба з кимось боротися. З депутатами міської ради вже набридло воювати. Треба або відповідати перед громадою, чому за 5 років дороги жахливі, чому місто сиплеться, чому парки перетворилися в ліси. Про це мер говорити не хоче, тоді давайте повоюємо. Є новий кандидат – нещодавно призначений голова ОДА, давайте з ним змагатися. Це є логіка політична», – аргументує очільник Чернівецької ОДА Осачук.

Сергій Осачук зайняв пост очільника Чернівецької обласної адміністрації в листопаді 2019 року. На посаду його призначив президент Володимир Зеленський.

«Ринкове питання» в Чернівцях розгорнулося з новою силою, коли один із ринків міста, попри постанову уряду, відкрив свої двері для покупців.

Обурені підприємці прийшли під стіни будівлі, де розташована міська та обласна адміністрації, з вимогою дозволити працювати й іншим ринкам. За словами мера Чернівців Каспрука, до людей вийшли представники ОДА і повідомили, що на рівні області роботу ринків не забороняли. Мовляв, це рішення міста. Мера міста такі заяви обурюють.

«Коли підприємці прийшли на пікет, виходить перший заступник голови ОДА і каже: ми нічого не забороняли, це все мер винен. Це неадекватна заява. Ми точно нічого не забороняли. Ми підпорядковувались рішенню обласної комісії, яке діє на всій території області», – пояснює Каспрук.

Але чи не найгучніше звинувачення від мера пролунало на адресу першого заступника голови ОДА Богдана Ковалюка. Мер Каспрук стверджує, що Ковалюк має стосунок до ринку, котрий, попри заборону, продовжив працювати. Прямих доказів мер на надав, мовляв «якраз це і є принцип того, що громада на місцях все про всіх знає». «Люди в Чернівцях знають, хто є хто», – каже Каспрук.

Голова ОДА Осачук стає на захист свого заступника – відкидає звинувачення мера та називає їх популістськими.

«Якщо є така підозра, то прошу звернутися до Національної поліції, Служби безпеки України і встановити факт курування ринку моїм першим заступником. Якщо такого факту встановлено не буде, то прошу, абсолютно по-чоловічому вибачитися публічно і не зводити наклепи. Перш ніж зайняти державну посаду, перший заступник Богдан Ковалюк пройшов спецперевірку та отримав доступ до державної таємниці. Його перевірили вздовж і поперек, і якщо б там були якісь підозри, що він щось робить протиправно, то це було б виявлено», – каже голова ОДА Осачук.

«Епіцентр» та «розкарантинення»

На тлі закриття ринків, у Чернівцях, як і в більшості український міст продовжила свою роботу мережа будівельних магазинів «Епіцентр». І хоча більша товарна група в чернівецькому магазині була заблокована, каже мер Каспрук, люди все одно обурювалися.

Нехай свою оцінку «Епіцентру» дають правоохоронці

«В нас є великий комунальний ринок де торгують тисячі підприємців майже тими самими товарами, що й «Епіцентр». Коли цей ринок закрили, то люди були проти того, щоб працював «Епіцентр». А коли люди побачили всеукраїнські новини, що всюди так, то вже й самі «розкарантинились», Зрозуміли, що нема чого слухати владу. Почали ходити по вулицях без масок», – каже мер Каспрук.

Голова обласної адміністрації Сергій Осачук заперечує слова мера. «Я не знаю, в якій інформаційний капсулі перебуває міський голова. Мешканці дотримуються всіх рекомендацій, ходять в масках і бережуть себе», – каже керівник Чернівецької області.

«Люди з перших днів карантинних обмежень масово зверталися з питаннями – де купити найнеобхідніше: лампочку або шматок труби», –виправдовує роботу «Епіцентрів» Сергій Осачук.

«З одного боку – закон один для всіх. Недоторканих в Україні немає. З іншого боку – ми говоримо про адаптивність. Вже сталося, як сталося, нехай свою оцінку «Епіцентру» дають правоохоронці. Але робота «Епіцентру» та інших маленьких господарчих магазинів дозволила людям хоч щось зробити біля своїх будинків та посадити городи», – аргументує голова області.

Виборча кампанія на тлі карантину

Голова Чернівецької ОДА висловив переконання, що публічні невдоволення мера Каспрука – це спосіб заробити собі політичні дивіденди перед місцевими виборами. Мер заперечує. Не час думати про вибори, каже він. І додає, що голова ОДА також включився у виборчий процес.

Хочемо щоб було як в інших країна Європи

«Він просить утриматися від політики, після чого запросив усіх чернівчан прийти на вибори, щоби навести лад у місті. Можливо, в нього такі завдання. В мене завдання інші – забезпечити життєдіяльність міста при умовах падіння доходів та величезних видатків, які не були передбачені», – каже мер Каспрук.

«Всі кошти, які у нас лишилися з минулого року і які мали піти на дороги, школи та садки, ми все спрямували на боротьбу з вірусом. Звісно, ми хочемо, щоб було як в інших країнах Європи, щоб держава компенсувала містам ці гроші. Не обов’язково повертати грошима, хай профінансують ті об’єкти, від яких ми відмовилися через коронавірус», – каже мер Чернівців.

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