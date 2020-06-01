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01 червня 2020, Київ 09:59
Новини | Події

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів

З 1 червня «Укрзалізниця» планувала запустити 42 поїзди в центральному, північному, південному та східному напрямках

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів, повідомила пресслужба компанії.

«Поїхали! Друзі, перший поїзд відправився зі станції Київ-Пасажирський до Костянтинівки. Дощ у дорогу – гарна прикмета», – повідомили в компанії.

З 1 червня «Укрзалізниця» планувала запустити 42 поїзди в центральному, північному, південному та східному напрямках. На захід частина потягів має почати їздити з 4 червня. Крім того, з 1 червня має стартувати рух 214 приміських поїздів.

Пасажирське сполучення в Україні зупинили в березні через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19.

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