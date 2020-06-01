«Київпастранс»: рух міської електрички планують відновити 7 червня

Рух міської електрички у Києві планують відновити 7 червня. Про це повідомили у «Київпастрансі».

«Через призупинення роботи моторвагонного депо «Фастів-1» на час карантину працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички. Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонного депо «Фастів-1» АТ «Укрзалізниця», закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня», – мовиться у повідомленні.

З 1 червня почали відновлювати курсування приміських поїздів та поїздів далекого сполучення.