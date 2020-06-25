Донеччина: коронавірус виявили у 22 працівників Слов’янського психіатричного інтернату

У Донецькій області одразу 22 випадки захворювання на COVID-19 виявили у Слов’янському психіатричному інтернаті. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

«+23 нові випадки COVID-19 лабораторно підтвердили протягом доби 24 червня на Донеччині – 1 у Краматорську, 22 – у Слов’янську. У Краматорську – 53-річна жінка, яка прибула із-за кордону, у Слов’янську – медпрацівники психоневрологічного інтернату (65-річний чоловік та 21 жінка)», – повідомив Кириленко.

Він додав, що усі хворі – з числа контактних осіб тих, у кого коронавірус виявили раніше.

Увесь персонал і пацієнтів медзакладу обстежать.

Станом на 25 червня в Україні кількість інфікованих коронавірусом складає 40 008 людей, одужали – 17 758, померли – 1067.