Кількість випадків коронавірусу у Києві перевищила 4 600 – Кличко

Станом на 25 червня у Києві виявили вже 4 609 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, протягом доби виявили 81 новий випадок захворювання.

«Серед тих, що захворіли: 51 жінка віком від 18 до 78 років та три дівчинки – від 2 до 14 років; 23 чоловіка віком від 18 до 80 років і четверо хлопчиків, від 7 до 17 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків», – мовиться у повідомленні.

12 хворих госпіталізували. Інші знаходитимуться на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12, в Шевченківському районі – дев’ять випадків.

За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, кількість нових випадків захворювання у Києві минулої доби склала 85, а загальна кількість від початку епідемії — 4 613.

Станом на 25 червня в Україні кількість інфікованих коронавірусом складає 40 008 людей, одужали – 17 758, померли – 1067.