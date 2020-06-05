«Укрзалізниця» повідомила, що з 6 червня тимчасово припинить продаж квитків до Слов’янська та скасує зупинку у зв’язку з посиленням карантинних заходів у місті.

«Вимушений захід продиктований рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації. Наразі зупинку на станції Слов’янськ роблять поїзди далекого сполучення: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка; №712/711 Київ – Костянтинівка; №126/125 Київ – Костянтинівка», – повідомив перевізник.

За даними УЗ, пасажирам запропонують проїзд до станції Краматорськ або повернення повної вартості квитків.

З 1 червня «Укрзалізниця» частково відновила курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.