«Укрзалізниця» призначила на Трійцю 5 регіональних поїздів

«Укрзалізниця» призначила 5 регіональних поїздів на період з 5 до 9 червня для додаткових перевезень пасажирів напередодні та після свята Трійці.

Як повідомив перевізник, йдеться про поїзди: Неданчичі – Чернігів – Київ-Волинський; Фастів – Зернове – Київ-Волинський; Київ-Волинський – Ворожба – Фастів; Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський та Київ-Волинський – Славутич – Фастів.

«Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць», – додали в УЗ.

Найближчими днями українців очікують три вихідних дні поспіль (з 6 до 8 червня), у зв’язку зі святом Трійці, яке є державним святом.​