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Суспільство

19 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

В Ужгороді 19 липня стартує «Мотопробіг єдності 2021». Торік (на фото), за даними ініціатора мотопробігу Миколи Спірідонова, до заходу долучилися майже 2 тисячі людей

Які події очікуються?

  • Відбудеться іспит з володіння державною мовою, який складатимуть претенденти на посади в органах державної та місцевої влади, а також особи, які хочуть отримати громадянство України.
  • Президент України Володимир Зеленський відвідає Грузію, де зустрінеться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і візьме участь у Батумській міжнародній конференції.
  • В Ужгороді стартує «Мотопробіг єдності 2021», під час кого байкери подолають понад 5 тисяч кілометрів і проїдуть крізь 57 міст, містечок та майже всі обласні центри України.

Цей день в історії

  • У 1945 році у московській Бутирській в’язниці помер Августин Волошин, український політик і греко-католицький священик.
  • У 1971 році народився Віталій Кличко, український політик, багаторазовий чемпіон світу з боксу в різних категоріях, з червня 2014 року – міський голова Києва.
  • У 1989 році на Донбасі розпочався страйк шахтарів на підтримку робітників Кузбасу, в якому взяли участь понад 222 тисячі працівників шахт і шахтоуправлінь.
  • У 1994 році відбулася інавгурація другого президента України Леоніда Кучми.
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