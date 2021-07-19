19 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Відбудеться іспит з володіння державною мовою, який складатимуть претенденти на посади в органах державної та місцевої влади, а також особи, які хочуть отримати громадянство України.
- Президент України Володимир Зеленський відвідає Грузію, де зустрінеться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і візьме участь у Батумській міжнародній конференції.
- В Ужгороді стартує «Мотопробіг єдності 2021», під час кого байкери подолають понад 5 тисяч кілометрів і проїдуть крізь 57 міст, містечок та майже всі обласні центри України.
Цей день в історії
- У 1945 році у московській Бутирській в’язниці помер Августин Волошин, український політик і греко-католицький священик.
- У 1971 році народився Віталій Кличко, український політик, багаторазовий чемпіон світу з боксу в різних категоріях, з червня 2014 року – міський голова Києва.
- У 1989 році на Донбасі розпочався страйк шахтарів на підтримку робітників Кузбасу, в якому взяли участь понад 222 тисячі працівників шахт і шахтоуправлінь.
- У 1994 році відбулася інавгурація другого президента України Леоніда Кучми.
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