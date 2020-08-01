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01 серпня 2020, Київ 17:28
Новини | Політика

Байкери привезли на адмінкордон Криму український і кримськотатарський прапори

«Мотопробіг Єдності» організовують вже четвертий рік поспіль

1 серпня на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю десятки байкерів передали херсонським прикордонникам український прапор у рамках щорічного всеукраїнського «Мотопробігу Єдності».

Прапор привезли на КПВВ «Чонгар», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами організаторів мотопробігу, цей прапор передали українські військові, які перебувають на Донбасі. Прапор проїхав із байкерами з Ужгорода через всю Україну.

Учасники мотопробігу на КПВВ заспівали гімн України, після чого в селі Чонгар поруч з адмінкордоном передали жителям Генічеського району кримськотатарський прапор.

Як повідомляють організатори, в рамках акції на адмінкордон приїхали 60 байкерів. «Мотопробіг Єдності» організовують вже четвертий рік поспіль.

«Закриємо питання – повернемо своє, напевно, все одно будемо їздити. Тому що потрібно нагадувати. «Мотопробіг Єдності» ніяких інших цілей не має, крім як об’єднати країну, об’єднати людей зі всієї України», – сказав журналістам координатор мотопробігу Микола Спиридонов.

Фоторепортаж: байкери їдуть Україною заради єдності – зробили зупинку в Одесі
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Фоторепортаж: байкери їдуть Україною заради єдності – зробили зупинку в Одесі

Потьомкінські сходи і пам’ятник Дюку де Рішельє стали місцем зупинки 60 українських байкерів в Одесі

20 липня учасники мотопробігу виїхали з Ужгорода і через 6 тисяч кілометрів мають приїхати на острів Хортиця. Цього року байкери їдуть через 54 українські міста – на 20 більше, аніж минулого року.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

«Мотопробіг єдності» на Донеччині – відео
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«Мотопробіг єдності» на Донеччині – відео

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