«Мені постійно погрожують». Інтерв’ю з Віталієм Кличком

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що хтось хоче контролювати Київ. Саме цим він пояснює масові обшуки в більшості комунальних підприємств столиці. Каже, що «не сильний у кулуарних іграх, інтригах, у «підкилимні ігри» не залажу».

Чому президент Зеленський критикує поведінку Кличка? Чи звільниться столиця від заторів і свавілля в забудові? Коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст і скільки чекати метро на Троєщину?

Про це, а ще про тарифи на транспорт, плани знесення «хрущівок» – в «Суботньому інтерв’ю» Віталія Кличка Радіо Свобода.

Інна Кузнецова: Цього тижня проходили обшуки в кількох комунальних підприємствах, зокрема в ГІОЦ і в «Дирекції керівництва будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва». Що там шукали?

– Та не тільки цього тижня. І минулого тижня також проходили. Багато обшуків проходить. Ми завжди вітаємо правоохоронців. Якщо вони приходять, то готові надати усі документи. Ключова складова моєї роботи – абсолютна прозорість і звітність. Звітність перед громадою, правоохоронцями. Але є одне «але» (сміється – ред.)...

– А чому вам так весело? Правоохоронці ж приходять, а вам весело?

– А ви знаєте, що? Дуже важливо спати міцно, не хвилюватися. І хвилюватися немає за що.

Якщо є люди, які причетні до корупції, а це є одним із ключових викликів на сьогодні, вони повинні нести відповідальність. Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання … чекайте гостей. Добре. Чекаємо.

– Так і кажуть?

– 385 аудитів ми зробили, надали документи щодо порушень правоохоронним органам. Чекали роками, нічого не відбувалося, а потім раптово побігли. Більше того, побігли і звинувачують нас в тих матеріалах, які ми самі надали для того, щоб вони... Ми ж – не правоохоронні органи, ми можемо тільки виявити, надати, тих людей звільнити, все інше, правову оцінку можуть дати виключно правоохоронні органи.

– Але ж шукали. Кажуть, що в ГІОЦі нібито було замовлень на 10 мільйонів гривень в підприємстві з ознаками фіктивності. Було таке?

– Понад усе обурює неправдива інформація, маніпулювання інформацією.

– Тобто по ГІОЦу – цього не було?

– Що мене обурює? Перше. Повертаємося до тих часів, коли в окремій будівлі збираються всі силовики – і їм дають завдання. Таке ми вже проходили. Коли авторитарний режим – це як в часи Януковича, коли правоохоронцям дають завдання. Це неправильно і недемократично.

З іншого боку, я однозначно можу підтвердити, що нас звинувачують в несплаті податків. Дав завдання – перевірили – всі комунальні підприємства податки сплатили. А інформація в ЗМІ пішла як звинувачення комунальних підприємств. Вибачте, будь ласка, якщо питання є до підрядних чи субпідрядних організацій, що вони якимось чином не сплатили податки, кудись вивели кошти, то це питання до них. Моє завдання як мера – замовити продукт, обрати найменшу ціну, найкращу якість, отримати сервіс чи продукт. А всі інші питання – до підрядників. Будь ласка, до правоохоронних органів. Це не має ніякого стосунку до КМДА, до мерії.

І тому мене дратує те, що йдуть маніпуляції. Правоохоронці умисне роблять таку загальну картину. Але завдання? Знаю, яке.

– Яке?

Найцінніше, що в мене є – моя репутація. Хтось хоче створити картинку, що Кличко – «корупціонер»

– Найцінніше, що в мене є – це моя репутація. І я дуже уважно до цього питання ставлюся. І однозначно хтось хоче зробити таку загальну картину, що Кличко – «корупціонер», розповсюджується інформація.

Так, дійсно, корупція є. Ми боремося і однозначно презентуємо публічно, офіційно такі випадки, які відбуваються. Але маніпуляції з цим питанням мене обурють.

– А хто маніпулює? Можете назвати людину чи кількох людей, хто маніпулює?

– Я до журналістів звертаюся. Кожен з обшуків – кожне наше комунальне підприємство надає інформацію на своїй офіційній сторінці, що насправді відбулося, які претензії до нас. Медійно це подається як якісь втрати чи вкрадені гроші з бюджету міста чи несплачені податки. Але, вибачте, будь ласка, до наших комунальних підприємств ніяких питань не може бути. Якщо є питання, то, будь ласка, озвучуйте.

– Так і озвучують. Оголошена підозра 11 особам...

– Яких ми вже звільнили. Це з тих питань, про які я вже казав. Ми зробили аудит, звільнили цих осіб, передали документи до правоохоронців. Деякий час, рік, два, три, вони чекали, а потім вже надали їм підозри. А про це ж не розповідається. Розповідається, що зараз вручили. Вони вже давно звільнені. І ми самі надали ці документи правоохоронцям. Тобто якось обурюють маніпуляції.

– Тобто ці 9 мільйонів гривень несплати податків під час будівництва Подільського мостового переходу – так само субпідрядники?

– Питання до підрядників. Якщо підрядники, то хай вони відповідають. Що стосується наших міських комунальних підприємств, то це зовсім інше питання.

– Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко говорив про те, що Харків набагато краще розвивається, ніж Київ.

– Так сталося, наступного дня вийшла інформація, міжнародне агентство визнало, що місто Київ вже піднялося на 40 чи 50 пунктів...

– 87-ме зараз.

– … увійшло в 100 кращих міст світу для проживання. Тобто, з одного боку, хтось говорить, що місто в стагнації, а з іншого, міжнародні організації визнають Київ як місто, яке на багато-багато пунктів кращим стало.

Ті ж особи кажуть, що місто Київ мости не будує, але забули сказати, що багато мостів знаходиться на балансі держави, і вони не вкладають грошей.

– На пресконференції президент сказав, що ви себе на людях «неправильно поводите».

Володимир Зеленський: Він дуже неправильно публічно себе, мені здається, Віталій Володимирович, поводить. По-перше, мені здається, справедливе питання: що він хоче від мене? Чому? Тому що він мені постійно пише, дзвонить, записується на прийом. Постійно. Запитайте. Навіть приходить в Офіс президента без того, що я готовий з ним зустрітися.

– Навіщо ви ходите, пишете?

– Останній раз я спілкувався з президентом пів року тому. Один раз я зустрівся до цього, ще пів року не зустрічався. Але питань дуже багато. І це не мої приватні питання. Мова про вирішення ключових проблем мегаполісу, в якому живе кожен десятий українець. У нас дуже багато питань, які стосуються комунікацій з різними гілками влади. Тому вирішуючи питання і міста Києва, і прошу зустрітися як голова Асоціації міст України.

– Цього тижня була зустріч з регіонального розвитку, конгрес місцевих та регіональних влад. Ви там були?

– Запрошення я не отримав. На онлайн-зв’язку спостерігав за ходом конференції.

– Тобто це через коронавірус ви не отримали цього запрошення? Всі були на онлайн-зв’язку?

– Не всі. Деяких мерів запросили.

У мене є чітке розуміння. В політиці емоцій не повинно бути. В політиці повинні бути в першу чергу інтереси людей, громад, інтереси країни. І я іноді зустрічаюся з тими людьми, з якими мені неприємно, але я розумію, що вкрай важливо зустрічатися, вирішувати питання. І якщо я приходжу і прошу приймальну зробити таку зустріч, то це виключно в інтересах чи з питань, яких потребує місто.

Вперше чую, що я себе некоректно поводжу публічно. Бійок не відбувається, завжди намагаюся переконувати словом

Я намагаюся завжди себе поводити публічно коректно. Вперше чую, що я себе з кимось некоректно поводжу публічно. Бійок не відбувається, завжди намагаюся переконувати словом і бути абсолютно коректним та з повагою ставитися до будь-кого.

– Як ви думаєте, кому вигідно доносити неправдиву інформацію до президента?

– Я не сильний у цих кулуарних іграх, інтригах і так далі. У «підкилимні ігри» не залажу. І не збираюся цим займатися.

– Ходять чутки, і що вже підготували замість вас нового голову КМДА, одного з ваших нинішніх заступників, і що не можуть знайти, хто вас замінив би.

– Мені постійно погрожують, навіть офіційні посадовці кажуть це. Я переконаний в тому, що президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів.

Я хочу нагадати, що виконавча і законодавча влада об’єднані в одній особі в Києві. Тому що Київ має особливий статус, де мер міста, обраний киянами (і КСУ у 2003 році це підтвердив), повинен бути призначений головою КМДА. І я переконаний, що крок, який погрожують зробити, буде всупереч Конституції, всупереч закону. Це перше.

По-друге, я хочу зараз звернутися до киян. Ви хочете обирати очільника міста чи згодні з тим, що його будуть призначати згори? Я переконаний, що ключова складова самоврядування – те, що людина відповідальна виключно перед громадою. Однозначно я спробую комунікувати і все роблю для того, щоб ні в якому разі не воювати. Я воювати, як боєць в минулому, готовий.

– Я пригадую, що такий випадок вже був у 2019 році, коли тодішній глава Офісу президента пан Богдан говорив ​про ваше звільнення. Ви тоді просили Нацполіцію відкрити провадження про самоправство глави Офісу президента...

– Ні, з іншого питання.

– З якого тоді?

– Це виглядало зовсім по-іншому. Мене звинуватили в корупції і сказали, що для того, щоб Кличка не чіпали, 40 мільйонів доларів хтось пропонував для того, щоб Кличка не чіпали. Тобто така складова. Я миттєво звернувся до правоохоронних органів з вимогою назвати ім’я, хто ця людина, де ця зустріч відбувалася, за яких умов. Тобто ми всі хочемо знати, хто ж такі речі робить.

– І чим ця справа закінчилася?

– Нічим. До сьогодні у мене немає ніякої інформації. Віддав усі документи. І правоохоронні органи...

– Тоді на захист став ваш друг Руді Джуліані, так?

– Вибачте, що означає «захист»? Я сподіваюся, що в останній момент розуміння і мудрість у тих людей, у президента перемогли над емоціями. Але спроби дійсно такі були.

Дуже добре, що є друзі. І дуже добре, що є люди, які допомагають. Я не знаю, чим Джуліані міг допомогти щодо цього. Ми дружимо з ним з 2004 року. Він був найуспішнішим мером Нью-Йорка. Я з ним зустрічався багато разів. І ми завжди спілкувалися стосовно викликів, які є у містах, мегаполісах, таких, як Нью-Йорк, як Київ.

– Але хто зараз може захистити?

– Я переконаний, що себе захистити можу я сам і кияни, які зможуть відповісти на запитання, яке я поставив: ви хочете обирати київського міського голову, не зважаючи на те, Кличко, чи хтось інший буде, чи ви хочете, щоб міського голову вам призначали згори?

Такі спроби вже були і при Кучмі, і Янукович такі спроби робив, і зараз повертаються до таких самих речей. Хтось хоче контролювати місто Київ.

– Ви знаєте хто?

– Я сподіваюся, що хтось радить неправильні речі.

– Андрій запитує: «Чи вважаєте ви, що президент Зеленський розпочав на вас атаку? І чи маєте ви намір відповідати на випади?».

– Однозначно. Я інакше, як нападки, це не називаю. Тому що (буду називати речі своїми іменами) це робиться виключно для того, щоб зіпсувати репутацію, розказати про якісь «погані» речі, про «тотальну корупцію», що «Клично неспроможний».

Одне можу сказати: я не хвилююся, ми готові відповідати на будь-які запитання. А будь-яка людина, яка має стосунок до корупції, повинна нести відповідальність. Я не хотів би, щоб персональні політичні, партійні амбіції, боротьба за владу були вище інтересів міста і держави. Тому що наші так звані «друзі» за кордоном – росіяни (і не тільки) чекають, що будемо битися проти один одного, знищувати один одного, а не звертати увагу на ті виклики, які на сьогодні є в країні.

– Ось це «битися». Це хтось хоче збити ваші президентські амбіції?

– До виборів президента ще далеко. Жодного разу я не озвучував, що йду в президенти. Я казав (багато людей сприймають це як президентські амбіції) в ефір, що я повернувся в Україну, тому що хочу жити в європейській країні, і робив, і роблю для цього все, що від мене залежить для того, щоб такі ж стандарти, як і в Німеччині, в США, були в моєму місті, в моїй країні. І я все для цього роблю. Хтось перекручує, що от «Кличко має президентські амбіції». До виборів президента ще 3 роки. І багато може води...

– Тобто амбіцій немає?

– У мене є амбіція – зробити з міста Києва європейське місто. А якщо буде європейська столиця в Україні, то і країна також стане європейською. Ось це моя велика амбіція.

– Добре. Але, з іншого боку, з будівництвом страшні затори. Містом проїхати неможливо. Що з цим плануєте робити?

– Я хотів би нагади, що 40% транспорту – це транзитний транспорт, який їде через Київ.

Минулого року в Києві зареєстровано 200 тисяч нових автівок. З одного боку, це добре, що люди мають гроші і користуються. Щоб вирішити це питання, ми зараз наводимо порядок, розставляємо стовпчики, щоб автівки не паркувалися на тротуарах, збільшуємо місця для паркування. Наступне питання – перехоплюючі паркінги, де можна залишити автівку. Якщо залишаєш автівку у невстановленому місці, потрібно буде платити штрафи, евакуація. Якщо хтось купує автівку, повинен розуміти, що мати автівку в мегаполісі, це коштує не тільки заправляти, оплачувати страхування, а також платити за паркування.

Місто розвивається, ті дороги, які були колись заплановані, не були розраховані на таку кількість автівок. Всі нові вулиці, які ми зараз здаємо в експлуатацію, вже йде облаштування не тільки для водіїв, а також обов’язково тротуари, велодоріжки, освітлення і багато іншого.

– Але зараз ось поруч з нами на вулиці Казимира Малевича будують будинки. Це офісні центри. Там тротуаром, вибачте, «не пахне». Там будівництво просто під дорогу. І дорога вузька.

– Є такі випадки... Я не знаю, про який центр ви казали, зараз, відповідно до ключових норм, обов’язково повинні бути і доріжки, і тротуари для того, щоб громадський простір був врахований.

До речі, ще одна дуже вкрай важлива складова – ми повинні були ще минулого року затвердити генеральний план міста, де кожен мешканець може відповісти, яким чином буде розвиватися його мікрорайон, для того, щоб не було хаотичної забудови, щоб було все розраховано. На жаль, коронавірус вніс корективи. Але генплан вже готовий. Ми у жодному разі не будемо його ухвалювати без громадських обговорень.

– Але поки генплан буде затверджений, забудовники поспішають і будують. Вони потім це не знесуть.

– Дійсно, є багато проблемних речей. Цей так званий «фалос» на Кловському узвозі. До речі, я спецпредставником ЮНЕСКО багато років працював з братом Володею. І експерти ЮНЕСКО кажуть, що він взагалі не вписується. Яким чином можна було побудувати таке? Підняв документи – все нормально, усі погодження є.

– А як здійснюються такі погодження, якщо цього робити не можна? Хто винен?

– Ми вирішуємо проблеми, які, на жаль, залишилися у спадок. Наприклад, Протасів Яр. Улюблене місце для відпочинку людей. Потім з’являється план – хочуть його забудувати. Піднімаємо документи – у 2002 році був проданий у приватну власність. І зараз вони кажуть: ми хочемо тут будувати. А громада каже: ми не хочемо, ми хочемо, щоб була зелена зона. І ми відстоюємо такі питання.

Багато випадків, коли людина приходить, кладе на стілець документи та каже: у мене все в порядку, всі погодження є. А ми розуміємо, що погодження то є, але здоровий глузд підказує, що такого будувати не можна, тому що це велике обурення громади. І ми вирішуємо такі питання.

– А як з’являються такі документи погоджені? Тому вас і звинувачують у тому, що ви з забудовниками десь щось ділите.

– Ці погодження були ще багато років тому.

– У нас дуже багато запитань з мереж «Телеграм» і «Твітер». Зокрема, Надія Островська запитує, коли в центрі збільшиться кількість платних паркувальних місць і що робиться в напрямку покращення ситуації?

– Зараз місто, а особливо центр щільно забудований. І ми розглядаємо багато проєктів підземних паркінгів, шукаємо інвесторів, тому що це недешеві проєкти, але якісні і дають гарний прибуток на довгострокові інвестиції. І зараз вже «Київське інвестиційне агентство» запропонувало біля парку Шевченка і на Михайлівській площі біля МЗС підземний паркінг, на Подолі, в урочищі Кожум’яки буде підземний паркінг.

Систематизація дорожнього руху, особливо в центрі нашого міста, потребує багато кроків. Алгоритм дій у нас вже є прописаний. Нам потрібно буде (я кажу відверто) 2-3 роки для того, щоб більш-менш систематизувати цю роботу.

– «Аль із Вєль» вимагає «скасувати евакуатори авто, тому що це корупційний захід. Поки не вирішена проблема паркування, жоден терор не допоможе. Хтось на цьому «гріє руки», а винні при цьому ви».

– У мене є такий жарт. Хочу зараз презентувати. Вітер дує, дахи зносить, дерева падають – згадують мера. Дощ йде, десь підтопило – хто винен? Зрозуміло. Сніг йде – також згадують мера. Коли сонце вийде – ніхто «Дякую!» не скаже.

Що стосується евакуації, все робиться прозоро. Це спекуляція, що там якась корупційна схема. Взагалі немає! Ми абсолютно прозорі. Запрошую, якщо є можливість, правоохоронців – нехай вони перевірять. Я дам завдання, щоб розклали всі складові. Але я вважаю злочином, коли стоїть знак «паркування заборонено», а паркують там, де хочуть.

Зараз ми побудували новий паркінг біля зоопарку, найсучасніший, я вважаю, в країні, на 500 автівок. Він також вже заповнений. Люди користуються.

– «Чому Київ закуповує автобуси та тролейбуси МАЗ, а не львівського «Електрону»?». Заодно ще з твітера запитання: «Чому ви купили білоруські автобуси, а не українські? Чи можна відмовитися від купівлі?». Це вже, я думаю, більш політичне питання.

– Вони вже закуплені, і багато років ми їх закуповували. Мінські автобуси по якості... Вони мінські, знаєте, як? Двигун – «Мерседес», коробка – французьке «Пежо», тобто всі складові європейські, відповідають всім нормам, сучасні. І на тендерах найкращу ціну і якість вони демонструють.

Зараз політична ситуація в Білорусі змінилася. Але ці закупівлі були до цього політичного загострення. Це перша відповідь.

Друга відповідь. Ми закуповуємо трамваї, польських багато купили. Компанія РЕSА – одна з провідних європейських компаній. «Електрон» купили. І купили «Татра-Юг». Так от, всі нові трамваї РЕSА на лініях, «Електрон» з 9-ти 7 чи 8 ремонтуються.

Я розумію, що ми повинні підтримувати вітчизняного виробника, але у нас вимоги до вітчизняного виробника: будь ласка, якість! Це вкрай важливо. Ми можемо купити, але якщо вони не будуть їздити, а будуть ремонтуватися, навіть нових, то це не дуже добре.

«Київметробуд» гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію

– Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Чому переносять дату відкриття мосту? Тут кілька питань фактично однакових.

– Подільсько-Воскресенський міст –корективи вніс коронавірус, іноземні фахівці не змогли через коронавірусні обмеження вчасно приїхати. Зараз ми вже основну арку зробили. Через тиждень відкриваємо з’їзд на Вали. І до кінця року ми зараз будуємо перехід через залізничну колію на з’єднання з вулицею Алішера Навої. Я взяв всіх підрядників «за горло», щоб ніяких збоїв не було, щоб до кінця року автосполучення між лівим і правим берегами по Подільсько-Воскресенському мосту вже працювало. Тому що у нас є велика проблема дістатися з Троєщини чи, навпаки, на Троєщину.

– Наступне питання: «Коли буде метро на Троєщину?».

Питання будівництва метро на Троєщину – 4-5 років

– Без мосту це метро побудувати неможливо. Міст з’єднує, тому що це не тільки міст. У «тілі» мосту ще є лінія метро. Зараз йдуть проєктні роботи, я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4-5 років. Це – непростий напрямок.

– А метро на Виноградар? Кажуть, будинки нові там гарно продаються, а будівництво метро, мовляв, зупинилося.

– Що стосується метро, то я постійно перевіряю. У німців є гарне прислів’я: «Довіра – добре, але контроль – це завжди краще». Тому особисто виїжджаю на всі ключові об’єкти, на власні очі перевіряю кожен. Неодноразово виїжджав на будівництво гілки метро. З 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія «Київметробуд» гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію.

– Тобто вже у цьому році буде відкрито одну станцію?

Як мінімум одну станцію метро на Виноградар цього року відкриємо

– Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита.

– А гроші на це є?

– У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути.

– Багато проблем в місті було під час карантину. Зараз трохи поліпшилась ситуація, десь приблизно 400 нових хворих за добу?

– Так.

– Як ви бачите ситуацію надалі? До чого готуєтеся? Що може статися, наприклад, восени?

– На сьогодні менше людей хворіє. І це завдяки тому, що ми робили коронавірусні обмеження. Я розумію, це дуже непопулярні кроки, це дуже сильно вдарило по бюджету кожної родини. Але це рекомендації вірусологів, експертів, які кажуть, що поки немає масової вакцинації, це був єдиний шлях.

Через карантин Київ минулого року недоотримав 5 мільярдів гривень. За перший квартал цього року – 3 мільярди

Непрості часи ми пройшли. І місто тільки в минулому році недоотримало 5 мільярдів гривень. У цьому році тільки за перший квартал збитки нашого бюджету – 3 мільярди гривень. Але моє ключове завдання – зберегти найважливіше, а це життя і здоров’я людей.

– 5 тисяч киян померли від коронавірусу.

– 5 тисяч киян. У нас були такі часи, коли кожної доби помирало більше 50 людей. Боротьба лягла на місцеву владу. Зараз в нас більше 130 тисяч вакцинованих. В першу чергу вакцинуємо вчителів, вихователів, пожежників, ключові галузі. І зараз кожен може по додатку «Дія» зареєструватися, щоб отримати щеплення. Ми відкрили пункти.

– З цих вихідних змінюєте алгоритм вакцинування?

– Нам ще недостатньо вакцини. Ми сподіваємося, восени будемо мати достатню кількість вакцин для того, щоб у нас був колективний імунітет проти цієї хвороби.

Ризик наступних хвиль є. І вірусологи кажуть, що восени може піднятися нова хвиля.

– Питання тарифів. Була інформація про те, що обґрунтована ціна на один проїзд у метро – 21 гривня, а в міській електричці – 78 гривень! Тобто підвищення буде. Наскільки і коли?

– Дійсно, проблема є. Виступали профспілки. Собівартість проїзду – більше 15 гривень, ближче до 20. І у нас найдешевший взагалі серед інших європейських міст проїзд у громадському транспорті.

Нам потрібно, щоб місто розвивалося, потрібно метро будувати, платити і підвищувати зарплату працівникам транспортної галузі, ремонтувати і будувати нові дороги, мостові переходи, розв’язки. На це потрібні гроші. На жаль, нам не компенсує проїзд в транспорті пільговикам Кабмін. Передбачені державою витрати міського бюджету на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році склали 248 мільйонів гривень, у 2020 році – 489 мільйонів гривень, на 2021 рік заплановані витрати у сумі 803 мільйони гривень.

Наша транспортна галузь дотаційна, майже 3 мільярди гривень ми платимо з бюджету для того, щоб закривати ті питання. Тобто транспортна галузь працює в мінус, і бюджет міста покриває ці витрати. Однозначно можу сказати, що не 20 і не 25 гривень буде. Ми будемо намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей.

– Чи є якась стратегія щодо розвитку громадських вбиралень в місті?

– Так. Ми ставимо громадські вбиральні у центральній частині міста. Так сталося, що ще років 10-15 громадські вбиральні були приватизовані. Розкупилися, їх взагалі немає. Ми зараз ставимо такі «тумби» красиві, сучасні. Французька компанія. Вже майже 30 у центрі міста. Зараз Пейзажну алею відкрили, ставимо такі «тумби». Там, де є можливість, робимо громадські вбиральні. Це вкрай важливо. Вони повинні не зіпсувати зовнішній вигляд міста і надавати сервіс людям.

– «О-ля-ля» запитує: «Ваше ставлення до знесення прибуткового дому Уткіна? Та коли будуть покарані особи, задіяні в руйнуванні пам’ятки за статтею 356 КК України «самоуправство»?».

– У столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% з яких перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження.

Так сталося, що у 1990-2000 роках ці будівлі були приватизовані. І власники навмисно доводять до такого стану, чи пожежа, чи руйнуються, а потім вони зносять і ставлять на місці історичного будинку хмарочос, роблять бізнес-проєкт та заробляють гроші.

Якщо ми не збережемо культурну спадщину, людина, яка не пам’ятає і не має минулого, не буде ніколи мати майбутнього. Має закон бути, людина, яка має у приватній власності пам’ятку архітектури, повинна зробити всі ремонтні роботи і привести у нормальний вигляд. Якщо вона не робить цього, місто повинне мати можливість по балансовій вартості цього будинку його забрати і чи саме місто повинне зробити, чи віддати відповідальним людям, які можуть на аукціоні...

– У вас немає зараз такої можливості?

– У нас такого закону немає для того, щоб змусити їх.

– «Алекс» запитує: «Чи є план стосовно «хрущівок»?».

– «Хрущівки», на жаль, вже використали свій термін експлуатації, багато з них знаходяться в аварійному стані і не відповідають сучасним нормам. Мешканці цих «хрущівок» з коефіцієнтом 1,5 отримають нові, сучасні квартири. Поки що це концепт, який нам потрібно реалізувати в найближчі часи.

– Запитує «Таєчка»: «Чи є у планах будувати екосередовище: більше сміттєпереробних заводів, баків для роздільного збору, коли все підтримує влада, а не лише низові активісти?».

І інше запитання: «Коли ви виконаєте обіцянку закрити сміттєвий полігон №5?».

– До речі, сміттєвий полігон №5, ми зараз вкладаємо гроші, обробляємо фільтрат, пересипку ґрунту, тобто робимо все для того, щоб він був безпечним, готуємося до консервації.

Київ продукує 1 200 тисяч тонн сміття на рік. Найближчим часом презентуємо новий сміттєпереробний завод

Але для того, щоб його законсервувати, нам потрібна альтернатива, тому що місто Київ продукує 1 200 тисяч тонн сміття на рік. І для того, щоб це обробляти, зараз у нас вже переговори йдуть. І я сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо презентувати новий сміттєпереробний завод, який є (ваша увага!) екологічно безпечним.

До речі, я багато років жив у Гамбурзі в одному з престижних районів. І був дуже здивований, коли у кілометрі від свого будинку виявив сміттєпереробний завод. І ніколи про це не знав би, якби мені не сказали. Жодного запаху, незручностей для мешканців, які живуть поруч, він не має. Більше того. відповідає усім сучасним ключовим нормам. Зараз в нас вже переговори є, підписання контракту, виходимо на будівництво.

– Запитує Олександра: «Де нормальна велоінфраструктура?».

Цього року відремонтуємо близько 60 вулиць, на кожній буде велодоріжка

– Кожна дорога, яку ми зараз робимо, кожна вулиця (я дав завдання департаменту транспорту) – ми не вводимо без сучасних доріжок для пішоходів, без доріжок для велосипедистів, без сучасного освітлення і відеоспостереження. Біля 60 вулиць в цьому році ми відремонтуємо. І кожна прорахована, щоб велодоріжки також були.

Я – сам велосипедист і користуюся велосипедом. І дійсно нам потрібно, щоб цей засіб пересування, тренування, дуже популярний у всьому світі, також мав свої можливості у нашому місті.

– Таїсія запитує: «Коли відкриється кінотеатр «Київ»?.

– Кінотеатр «Київ» – складне питання. Ми провели інвестиційний конкурс. Перемогла компанія. Але під час коронавірусу всі кінотеатри були закриті. І ця компанія сказала, що вони не можуть зараз реалізовувати проєкт, тому що інші кінотеатри цієї мережі не працюють і надходжень немає. Тобто трошки зсунулися терміни.

Зараз ми проводимо переговори, вимагаємо від них максимально швидко це зробити. Але на підставі тих розмов, які я вів з орендарями цього кінотеатру, думаю, що їм потрібен ще рік.

– Цього тижня з’явилася інформація про будівництво в Києві президентського університету. 19 гектарів під ВДНГ. Чи погоджувалося з КМДА, з мерією виділення землі?

– Виділення землі не обговорювалося. Тому що ВДНГ знаходиться на балансі Державного управління справами президента, так звана «ДУСя».

Але переконаний, що будь-які будівельні роботи, які проходять на території нашого міста, також повинні погоджуватися зі всіма структурними підрозділами міста, з одного боку, а з іншого боку, обов’язково повинна бути презентація для громадськості.

– То буде така презентація? Чи ви не знаєте про це?

– У мене поки що така інформація відсутня.