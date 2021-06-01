Президентський університет готуватиме «людей майбутнього». А що з нинішніми?

В Україні буде створений президентський університет. Про це на початку тижня повідомив президент України Володимир Зеленський на форумі «Україна 30. Освіта і наука» і підписав відповідний указ. «Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього», – заявив Зеленський. «Наша мета – найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатися безкоштовно, а потім будуть працювати тут, реалізуватися тут, в Україні», – зазначив президент під час підписання указу. За його словами, цей університет, держава та партнерський бізнес забезпечать студентам реалізацію власних наукових розробок та їхню подальшу комерціалізацію. Радіо Свобода поцікавилося у фахівців, як вони сприймають цю подію.

Президентський університет може стати «фундаментом і базою для наповнення держави топ-менеджерами, які займатимуться цифровою трансформацією країни». На цьому під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» наголосив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ми сьогодні бачимо, що найшвидше зростають ті країни, які переходять уже на формат і на розвиток цифрової економіки, а це – цифрова трансформація кожної галузі. Тільки сьогодні цифрова команда уряду трансформує і реалізовує 92 проєкти – це 380 підпроєктів, це велика кількість рішень, великий об’єм відповідальності. І нам потрібно будувати державу на фундаменті таких людей, які розуміють, як стати першою країною у світі. І я вважаю, що Президентський університет буде таким фундаментом», – наголосив Федоров.

А міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у понеділок під час форуму «Україна 30. Освіта і наука» розповів деякі деталі:

«Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжування – з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників ми оберемо 20 талановитих. Спочатку за ЗНО ми відберемо 1-2 тис. осіб. Далі будуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 осіб, на яких держава покладе велику місію в майбутньому – формувати майбутнє самої ж держави».

Оскільки було анонсовано, що університет готуватиме фахівців із інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, Радіо Свобода поцікавилося думкою фахівця у сфері електронного врядування – це голова ГО «Електронна республіка» Євген Поремчук.

Фахові питання

Експерта «мало хвилюють розмови, які точаться про університет президента, як піар-акцію, як це наприклад було з «Великим будівництвом», і різноманітні легенди, що будуть там відчужені якісь землі і тому подібне».

«Мене більше хвилює фахове питання на рахунок інформаційної безпеки. Я розумію, як працює цей ринок, як працює навчання в університетах – у нас інформаційну безпеку викладають як мінімум 6 вишів в Україні, викладають вони її на «мінімалках». Я розумію, що дуже не вистачає викладацького складу якісного, їм не вистачає фінансування для того, щоб закуповувати недешеву техніку для проведення практичних занять, у тому числі, з прослуховування, – каже Євген Поремчук. – Я розумію, що один професор може ходити в 2-3, а то і в 5 вишів викладати інформаційну безпеку за своїм профілем.

І зараз створюється університет за 7 мільярдів гривень, який має бути побудований за 2-3 роки, а потім постане питання: де брати викладацький склад для настільки вузької спеціальності, як інформаційна безпеки? Напевно в них точно не буде часу цих викладачів вирощувати. Мені здається, що вони будуть переманювати їх із тих університетів, які вже є, які функціонують, в яких уже є своя внутрішня культура».

«Ідея з подібною «лікарнею майбутнього»

Викладача політехнічного університету із 20 річним стажем, політичного експерта, директора Інституту світової політики Євгена Магду теж турбує доля викладачів і студентів.

На його думку, «Володимир Зеленський не розуміє взагалі проблем вітчизняної освіти, він намагається їх вирішити за рахунок створення якогось храму знань, тоді як всі інші залишаться, м’яко кажучи, не в храмах».

Магда в коментарі для Радіо Свобода також звертає увагу на те, про що, за його словами, вже говорили не раз:

«Ідея з подібною «лікарнею майбутнього». Відомо, що на неї зібрали кілька десятків мільйонів доларів, а де ці гроші зараз? – запитує він. – Не відомо.

Зробити подібний заклад вищої освіти на території ВДНГ, експоцентру українського, це означає створити щонайменше спокусу для того, щоб, відповідно, люди на це якось прореагували і зреагували на будівництво нових житлових комплексів, швидше за все, тому що місце гарне, свіже повітря і взагалі ціни на житло останнім часом ростуть».

І третє, на що звертає увагу Євген Магда:

«В ідеї цього президентського університету немає духу вільнодумства, властивого взагалі системі вищої освіти. Тобто логіка не в тому, щоб побудувати якісне приміщення, – каже він, – логіка в тому, щоб побудувати атмосферу, побудувати оболонку, і коли звучить заява, що ми заберемо всіх найкращих… А що буде тоді з тими, хто не вважає себе найкращими?»

Євген Поремчук, зі свого боку, міркує про те, а чи не краще потратити якусь маленьку частину коштів, виділених на побудову «університету майбутнього», на підтримку вже існуючих класних факультетів?

«Якщо хакери атакують нас уже сьогодні, то ми не можемо поставити на паузу активні дії наших ворогів і сказати «потерпіть 2 роки, зараз ми там щось добудуємо, а потім ще 5 років потерпіть – ми зараз когось ще вивчимо». Ні! Це треба робити вже зараз. Це питання актуальне не сьогодні, воно було актуальне ще вчора, – каже експерт Радіо Свобода, пропонуючи свій варіант, – тому я би з 7 мільярдів якусь зовсім маленьку частину потратив на підтримку того, що вже є».

7 мільярдів гривень?

«Будувати такий комплекс за 7 мільярдів гривень, це виглядає як «велике будівництво-2». Таке враження, що Зеленському, користуючись його прагненням бути, так би мовити, новим президентом, демонструвати ознаки нового мислення – політичного чи не політичного – пропонують такі речі, які він потім вкидає в інформаційний простір, а ніхто з тих, хто був присутній, не сказав, що це 100-відсоткова дурниця, хоча там були ректори провідних українських університетів. Це насправді особливо соромно.

Насправді, це імітація бурхливої діяльності, – каже політолог Євген Магда, звертаючи увагу ще на один момент. – Президентський університет утворюється на засадах державно-приватного партнерства. Як було заявлено, ми будемо готувати «людей майбутнього». Державних службовців на засадах державно приватного партнерства, в тому числі за гроші олігархів, яких збираються розкулачити? Тут дуже багато нестиковок. І це дуже помітно».

«Усіх бджіл у модерновий вулик запхати і хай вони собі там медоносять?»

«Якщо ми ще один рік посидимо в ЗУМі – не буде потрібен ніякий університет, ні президентський, ні прем’єрський, ні спікерський, просто діти не будуть подавати документи туди, де їм тицяють дулі через ЗУМ, – каже Євген Магда, наголошуючи, що це порівняння образне, – але це дуже сильно демотивує студентів, демотивує викладачів. Це як: а давайте ми в окремо взятому болоті зробимо кришталевий туалет типу сортира.

Вища освіта, навіть при всіх українських недоліках, передбачає традиції, а це така логіка, наче бджолиний рій хочуть навіть не з одного вулика в інший пересадити, а набрати різних бджіл по різних вуликах і їх усіх у модерновий вулик запхати, і хай вони собі там медоносять. Так не працює. Для чого створювати з нуля, щоб назвати президентським, а не для того, щоб вкласти гроші в тих, хто щось робить і щось показує», – риторично запитує Євген Магда.

«Я дуже хочу, щоб ця ідея спрацювала»

Чи є люди, які підтримують цю ідею? Обидва експерти кажуть Радіо Свобода, що не зустрічали таких.

«Були такі, більше філософські, роздуми на цю тему, ніби «учение свет», «хай буде ще один виш, нічого страшного не буде». Можливо, так воно і є, головне, щоб не було підміни понять, – наголошує Євген Поремчук. – Тобто треба розуміти – просто створювати ще одну сутність, чи таки створювати, але якусь частинку коштів витратити на реалізацію тих програм, які вже запущені у більших вишах», – каже він.

«Я вважаю, що це частинка піару нашого президента. Можливо, хай воно й буде, хай цей університет буде, я дуже хочу, щоб ця ідея спрацювала. По-перше, це будується за наші гроші, а мені дуже хочеться свої гроші вкладати не в прожекти, а саме в проєкти, які будуть приносити нам певні бенефіти в майбутньому», – резюмує голова ГО «Електронна республіка».

Після підписання указу президента Зеленського про створення президентського університету, представники Міністерства освіти та науки України деталізували, що новий університет буде побудований у Києві – він буде розміщений на 16 га землі.

У проєкті передбачені 11 кампусів – це будівлі, які призначені для вивчення окремих дисциплін. Будуть кампуси для вивчення біотехнологій, нанотехнологій, аерокосмічних технологій, кібербезпеки, штучного інтелекту, інформаційних та енергетичних технологій. Також передбачено будівництво лабораторій і створення зелених зон, підземної й наземної парковки на 1,2 тисячі місць. Будинки університету – від чотирьох до 14 поверхів. Архітектуру і дизайн розробляли українські спеціалісти.

У двох апарт-готелях місця для студентів і викладачів, які будуть приїжджати до Києва з усіх куточків України та з-за кордону. Також на території університету побудують клінічну лікарню та офіси іноземних компаній.

Максимальна кількість студентів — 2,5 тис. осіб, на одному курсі — 120 студентів. Вони будуть проходити жорсткий відбір у чотири етапи. Навчання для тих, хто пройшов відбір, буде повністю безплатним.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.