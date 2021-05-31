В Україні через два роки має з’явитися президентський університет

В Україні з’явиться президентський університет, повідомив президент України Володимир Зеленський. Навчання за шістьома напрямками розпочнеться у 2023 році.

Він обіцяє, що студенти отримають можливість стажуватися в Україні та за кордоном, реалізувати власні наукові проєкти, а після закінчення навчання – офіційне працевлаштування.

«Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, має визначити освіту та науку своїми стратегічними сферами. Адже розвиток демократичного, успішного, активного суспільства, будь-яких сфер – безпека й оборона, завжди актуальна економіка, медицина, промисловість, ІТ чи агро – усе це неможливо без наших добре освічених, ерудованих, креативних громадян», – розповів Зеленський.

В уряді розповіли, що команда Міністерства цифрових технологій працюватиме над освітнім напрямом «Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект».

За даними Кабінету міністрів, серед головних освітніх напрямів – інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; біотехнології та науки про здоров’я; енергетичні технології; глобалізація та міжнародні комунікації.