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01 червня 2021, Київ 17:43
Новини | Політика

Верховна Рада ухвалила закон про викривачів із правками від Зеленського

Верховна Рада ухвалила цей закон на початку лютого, але президент його ветував

Верховна Рада 31 травня ухвалила закон про захист викривачів, який раніше ветував президент Володимир Зеленський, врахувавший його правки.

«За» проголосував 281 народний депутат, проти – четверо, 59 утрималися.

Зокрема, внаслідок правок Зеленського із тексту документу зникла вимогла про те, що викривачу повинно бути «достеменно» відомо про факт корупційного правопорушення.

Також, окрім керівника, викривач може повідомляти про порушення «уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу», або ж вищому органу, представник якого контролює виконання антикорупційного законодавства у підвідомчих установах.

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У попередній версії документу викривачем міг бути тільки працівник підприємства, а ймовірним адресатом такого звернення – лише його керівник.

Документ також деталізує захист інформації про викривачів у відповідному єдиному реєстрі повідомлень про корупцію.

Антикорупційна організація Transparency International Україна привітала повторне ухвалення закону зі змінами та закликала Національне агентство з питань запобігання корупції створити порядок ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3450 4 лютого 2021 року. Після цього Transparency International Україна закликала Зеленського ветувати документ, вказавши, зокрема, на ті його деталі, які були змінені в кінцевому варіанті. Президент ветував закон на початку березня.

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