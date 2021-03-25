Суд став на бік викривача у справі проти «Енергоатому», де третьою стороною є НАЗК

Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним відсторонення Уповноваженого із реалізації антикорупційної програми «Енергоатома» Олега Поліщука, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є третьою стороною у справі.

Суд, за повідомленням, визнав незаконним наказ тимчасового виконувача обов’язків державного підприємства «Енергоатом» Петра Котіна про дисциплінарне стягнення щодо Поліщука.

«НАЗК як третя особа допомогло довести суду, що цей наказ суперечить закону, оскільки його ухваленню передувало незаконне службове розслідування та відсторонення Уповноваженого від посади», – повідомляє агентство.

Також Шевченківський суд визнав незаконним закриття Національною поліцією справи про незаконне звільнення Поліщука.

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«Такі рішення судів – важливий сигнал для всіх керівників державних установ, що їхні незаконні дії проти викривачів матимуть конкретні наслідки та не залишаться без уваги НАЗК», – цитує голову НАЗК Олександра Новікова його пресслужба.

23 березня Олег Поліщук повідомив, що суд визнав незаконним застосування до нього догани та позбавлення надбавок до зарплати.

«Енергоатом» наразі не коментував цього рішення суду.

Уповноважений із запобігання і протидії корупції державного підприємства «Енергоатом» Олег Поліщук у 2020 році заявив про корупційні ризики у своїй компанії.

Після цього проти нього порушили службове розслідування і зрештою звільнили. Керіництво «Енергоатому» в наказі про звільнення обґрунтувало його «систематичним невиконанням обов’язків».