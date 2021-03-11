НАЗК оновило Реєстр корупціонерів

НАЗК презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів). Низка вдосконалень зробили його значно ефективнішим, запевнив голова НАЗК Олександр Новіков.

«До оновлення це був почасти формальний інструмент, тому що там був незручний пошук, не було відомостей про загальну кількість осіб, розподілу по категоріях. А тепер можна побачити скільки всього людей було засуджено й притягнуто до відповідальності за корупцію в Україні, скільки по кримінальних злочинах, скільки за адміністративні злочини, пов’язані з корупцією, і скільки до дисциплінарної відповідальності», – сказав Новіков.

Очільник НАЗК переконаний, що вдосконалений реєстр стане перешкодою для корупції, адже людина не захоче набувати незаконних статків, знаючи, що може порапити до Реєстру корупціонерів, де про неї буде доступна деталізована інформація.

Правоохороні органи та законотворчі органи зможуть ефективніше боротись із корупцією, знаючи, які схеми є найбільш поширеними, додав Новіков.

Оновлений інструмент також допоможе проводити прозорі тендери, адже дані про чесність юридичних осіб буде легко перевірити, каже глава НАЗК.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення запрацював в Україні на базі НАЗК 6 лютого 2019 року.