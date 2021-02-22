НАЗК викликає 4 керівників політичних партій для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило чотирьох керівників політичних партій та розпорядників виборчих фондів для надання пояснень. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом поточного тижня (з 22 по 26 лютого 2021 року) запрошує 6 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, НАЗК запросило:

Олега Бриндака («Довіряй ділам»);

Миколу Габера («Патріотична партія України»);

Олександра Клименка («Українська Народна Партія»);

Олександра Янчука («НОВА ПОЛІТИКА»).

До НАЗК через можливі порушення порядку подання фінансової звітності запрошуються розпорядники виборчих фондів:

Олександр Сердюк (виборчий фонд кандидата на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);

Юлія Савченко (виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Новгородівки Донецької області Савченко Юлії Андріївни).

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень дев’ятьох керівників політичних партій і трьох розпорядників виборчих фондів.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.