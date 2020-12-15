Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що відновлює повноцінну роботу НАЗК

Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідний законопроєкт №4470 за основу та в цілому на засіданні у вівторок підтримали 300 народних депутатів. Цей законопроєкт передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, зміни до законодавства передбачають забезпечення повноцінного функціонування НАЗК, наділяють його необхідними повноваженнями та правами. Законопроєкт також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування в разі здійснення відповідних дій суддями або суддями Конституційного суду України.

Також він передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Раніше сьогодні у НАЗК зауважили, що уже 50 днів робота відомства «лишається на паузі» через рішення КСУ.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема, здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; здійснення контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.