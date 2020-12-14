НАЗК звернулося до генпрокурора та голови ВСУ через закриття справ про конфлікт інтересів

Голова Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звернувся до генерального прокурора України Ірини Венедіктової та голови Верховного суду Валентини Данішевської через закриття справ щодо конфлікту інтересів.

«Рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 (щодо окремих положень закону «Про запобігання корупції») позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними. Незважаючи на це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі рішення КСУ», – йдеться на сайті НАЗК.

У відомстві вказують, що рішенням КСУ не визнавались неконституційними норми закону України «Про запобігання корупції», порушення яких є підставою для адміністративної відповідальності за вказаними статтями.

«Попри це, на сьогодні НАЗК зафіксувало одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з’ясування обставин правопорушення», – вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі суди здійснюють розгляд справ про адмінправопорушення за 130 протоколами НАЗК. Серед цих протоколів – 16 складені щодо народних депутатів України, 11 – щодо високопосадовців (члена Центральної виборчої комісії, заступників міністрів, голови та заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України).

«Протоколи, складені з дотриманням вимог ст.ст. 254-257 КУпАП посадовими особами Національного агентства, уповноваженими на те наказом голови Національного агентства/рішенням Національного агентства відповідно до положень ч.1 ст. 13 закону України «Про запобігання корупції», є належними та допустимими доказами у судових справах», – запевнив Новіков у листах до генпрокурора та голови Верховного суду.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня оприлюднене на сайті суду.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КСУ скасував два повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції:

здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

здійснення контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.