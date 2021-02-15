НАЗК викликає 9 керівників партій для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень дев’ятьох керівників політичних партій і трьох розпорядників виборчих фондів. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом поточного тижня (з 15 по 19 лютого 2021 року) запрошує 12 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», – йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності, викликали:

Миколу Томенка(«Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»);

Петра Симоненка («Комуністична партія України»);

Віктора Ларченка («Народні ініціативи Олександра Фельдмана»);

Олександра Касянюка («Опозиційний блок»);

Геннадія Лагуту («Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!»);

Андрія Кисельова («Альянс За Соціальну Справедливість»);

Катерину Одарченко («Національна платформа»);

Миколу Поровського («Республіканська Християнська партія»);

Євгена Герасименка («Ліва опозиція»).

У відомстві додали, що також запросили розпорядників виборчих фондів:

Михайла Пригоду (Виборчий фонд на посаду голови Водянської сільської об’єднаної територіальної громади Пригоди Михайла);

Василя Присяжного (Виборчий фонд кандидата у депутати Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області Василя Івановича Присяжного);

Василя Скляренка (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Скляренка Василя Івановича).

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.